Sicurezza a Deruta, il Comune alza la guardia

Mercoledì 10 luglio incontro a San Nicolò di Celle con carabinieri e polizia locale

Intensificati pattugliamenti e vigilanza notturna, si lavora per l’attivazione del controllo di vicinato

Sicurezza a San Nicolò di Celle: sarà l’oggetto dell’incontro promosso dall’Amministrazione comunale di Deruta per mercoledì 10 giugno, alle ore 21:00, presso il Villaggio di Betania.

Tutto prende le mosse dalla preoccupazione manifestata nelle scorse settimane dagli abitanti dalla frazione di Deruta, a seguito di alcune intrusioni che hanno violato non soltanto alcune abitazioni ma anche la serenità della comunità.

Il Sindaco Michele Toniaccini si è attivato con il Prefetto, ricevuto appena qualche giorno fa presso la sede municipale, e con le forze dell’ordine affinché possa essere potenziata la loro presenza sul territorio e messe a terra alcune azioni di controllo e prevenzione.

“La sicurezza è una priorità assoluta – afferma il primo cittadino – motivo per cui sono già stati intensificati i pattugliamenti dedicati e i servizi di vigilanza notturna. E’ in corso inoltre un controllo dell’efficienza del sistema di telecamere installate presso i principali snodi stradali, quale ulteriore strumento di deterrenza dei malviventi”.

All’incontro con la cittadinanza, oltre al Sindaco Toniaccini interverranno Francesco Barbato, maresciallo capo dei Carabinieri di Deruta, e Daniela Quadri, comandante della Polizia Locale di Deruta, che illustreranno alcune delle misure che si stanno mettendo in atto ed altre per le quali è necessario il confronto e la partecipazione dei cittadini.

“Stiamo valutando – anticipa Michele Toniaccini – l’attivazione del Controllo di Vicinato, un progetto sul quale mi sono già confrontato con il Prefetto e che punta a coinvolgere attivamente i cittadini in una rete di collaborazione ed attenzione reciproca, in collegamento diretto con le forze dell’ordine. La sicurezza è infatti un obiettivo che può essere raggiunto con maggiore efficacia quando istituzioni e comunità lavorano insieme”.

Pur essendo l’incontro calato sulla realtà di San Nicolò di Celle, il Comune di Deruta intende tenere la guardia alzata su tutto il territorio di competenza, portando avanti con determinazione ogni possibile iniziativa nei poteri dell’ente locale affinché “ogni famiglia possa sentirsi sicura nella propria casa e nel proprio paese”.