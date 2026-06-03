Si rinnova ‘Un abbraccio ai Sibillini’: al via la 10ª edizione della cicloturistica d’epoca

Evento organizzato dall’associazione perugina Francesco nei sentieri – Domenica 7 giugno percorso di 38 chilometri con partenza da Norcia e arrivo a Castelluccio. Sabato 6 trekking e lezioni aperte su sport, benessere e ambiente, in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia

Si rinnova ‘Un abbraccio ai Sibillini’, la ciclostorica organizzata dall’associazione perugina Francesco nei sentieri, presieduta da Cesare Galletti, per far sentire la propria vicinanza e solidarietà a Norcia e Castelluccio di Norcia, territori colpiti dal sisma del 2016. Una ferita che si sta rimarginando lentamente e che i ciclisti, in sella alle proprie biciclette d’epoca costruite prima del 1986, tentano anche in questa decima edizione di alleviare partecipando a due giornate, sabato 6 e domenica 7 giugno, tra pedalata, trekking e lezioni aperte su sport, benessere e ambiente, in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia.

Sabato 6 il ritrovo è alle 9.30 al rifugio Perugia, al valico di Castelluccio per poi partire alla volta del monte Sirca, in un percorso ad anello di 10 chilometri, per una durata di circa 5 ore. Il centro sociale di Castelluccio in piazzale Monte Vettore, poi, nel pomeriggio ospiterà delle lezioni aperte tenute dai professori Fabio Marcelli, Paolo Verducci, Francesca Mercati, Margherita Maranesi e dal dottor Emanuele Venturini, nell’iniziativa ‘Un abbraccio ai Sibillini: sport, benessere, ambiente e cultura per la rinascita della terra ferita’, promossa dalla professoressa Claudia Mazzeschi, delegata del rettore al ‘Benessere e salute della Comunità; Quarta Missione’ e dalla professoressa Margherita Maranesi, membro dell’istituendo GdL Pams-Ca per la promozione delle attività motorie nella comunità accademica, allo scopo di promuovere la conoscenza e la fruizione sostenibile del territorio dei Sibillini, con attenzione agli aspetti ambientali, culturali e paesaggistici. Dopo i saluti inziali con Cesare Galletti, Claudia Mazzeschi e Angela Testa, della Pro Loco di Castelluccio, si parlerà di ‘L’arte e il respiro della Montagna: Castelluccio e la Valnerina’ (ore 15.50); ‘Oltre la salita: il piacere e i benefici del movimento’ (ore 16.10); ‘I confini della biodiversità: quando essa rappresenta un limite’ (ore 16.30).

Domenica 7 spazio alla cicloturistica d’epoca: la carovana di ciclisti si ritroverà in piazza San Benedetto alle 7 per poi partire alle 8 verso Castelluccio, percorrendo 38 chilometri. Per chi viene da fuori Umbria o desidera soggiornare nei pressi della manifestazione può piazzare camper, roulette o tende al Casale de’ li tappi di Norcia, con cena e pranzo prenotabili. Per iscrizioni e regolamento: www.francesconeisentieri.eu.