Si è insediata oggi all’Università per Stranieri la Consulta del Territorio

Perugia 9 luglio 2026 – È stata la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga ad ospitare la riunione di insediamento della Consulta del Territorio dell’Università per Stranieri di Perugia, il nuovo organismo consultivo istituito per rafforzare il collegamento permanente tra l’Ateneo e il contesto istituzionale, socioculturale ed economico di riferimento.

Costituita il 26 giugno scorso con vigenza per i prossimi tre anni, la Consulta svolgerà attività di raccordo con la programmazione delle azioni di sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, quale spazio stabile di confronto tra l’Università e i principali attori locali.

L’organismo avrà in particolare il compito di promuovere un collegamento effettivo con gli enti istituzionali, socioculturali ed economicoproduttivi del territorio, di contribuire alla qualificazione delle attività didattiche e scientifiche dell’Ateneo, e di sostenere in ambito locale il trasferimento delle conoscenze e competenze che nel suo ambito di sviluppano, anche al fine di promuovere l’inserimento dei suoi laureati nella realtà lavorativa regionale.

Presieduta dal rettore Valerio De Cesaris, la Consulta è composta dal direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia, Luigi Botteghi, dalla rappresentante degli studenti Lina Dyana Modestino, dall’assessore comunale per i rapporti con università e istituti di alta formazione, Andrea Stafisso, dall’amministratore unico per ADISU Umbria, Giacomo Leonelli, da Adriano Bei per la Regione Umbria, dal sindaco di Montecchio, Federico Gori, presidente ANCI Umbria, da Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, e da Francesco Mezzanotte per l’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria.

L’incontro ha avuto all’ordine del giorno l’illustrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 dell’Ateneo, ovvero le azioni attraverso cui l’Università intende rafforzare la qualità della didattica, della ricerca, dei servizi e dell’organizzazione, nel quadro del proprio contributo allo sviluppo del territorio, ed inoltre la presentazione del nuovo Codice Etico dell’Ateneo, oltre alle azioni che sta intraprendendo in vista della prossima visita ANVUR.

La riunione d’insediamento ha rappresentato anche un’importante occasione per presentare ai componenti della Consulta identità, missione e prospettive di sviluppo dell’Università per Stranieri di Perugia.

L’insediamento di questo organismo segna l’avvio di un nuovo percorso di collaborazione dell’ateneo con le istituzioni locali, in cui il confronto con gli stakeholder territoriali diventa strumento permanente per accompagnare le sue scelte strategiche e valorizzarne il ruolo di università internazionale profondamente radicata nel territorio, ma proiettata in una dimensione globale.