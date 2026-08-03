Si è aperta la Settimana dello sport a Norcia, in scena fino a sabato 8 agosto

Fulcro dell’evento è piazza San Benedetto. Iniziative sportive si svolgeranno anche al Parco delle Marcite, ad Ancarano, Serravalle, al campo ‘Diego Alemanno’ e ai Giardini di Porta Romana, con prove gratuite e attività dedicate a tutte le età

Con la cerimonia ufficiale di apertura, lunedì 3 agosto, si è aperta a Norcia la Settimana dello sport, in scena fino a sabato 8 agosto nel centro storico e in diverse aree del territorio comunale. Una seconda edizione che ha trasformato la città in un grande Villaggio dello sport fin dalla domenica, quando ha accolto attività in piazza san Benedetto, con la spettacolare parete di arrampicata allestita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Pompieropoli, il percorso educativo dedicato ai più piccoli e curato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo. A questo si è aggiunta la pedalata alle Marcite, preludio di un programma ricco e variegato che oggi entra nel vivo e prosegue nei prossimi giorni tra volley, calcio, ginnastica ritmica, danza contemporanea, scherma, corsa, bocce, ju jitsu, rafting, ciclismo, fitness e giochi tradizionali, grazie all’impegno delle associazioni sportive locali e dei numerosi partner.

Piazza San Benedetto rimane il fulcro dell’evento, mentre iniziative sportive si svolgeranno anche al Parco delle Marcite, ad Ancarano, Serravalle, al campo ‘Diego Alemanno’ e ai Giardini di Porta Romana, con prove gratuite e attività dedicate a tutte le età.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale ed è organizzata in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, coordinate da ‘La Palestra’ e dall’Aps Asd ‘Sistema Tattiche Difensive’, con il supporto delle numerose realtà locali coinvolte. L’edizione 2026 si avvale inoltre della collaborazione di Sport e Salute, la società dello Stato per lo sviluppo dello sport in Italia che opera in stretta sinergia con il Ministro per lo Sport e i Giovani.

Alla cerimonia hanno preso parte, per il Comune di Norcia, il sindaco Giuliano Boccanera, l’assessore allo sport Sabrina Palazzeschi e il consigliere comunale con delega allo Sport Andrea Russo; presente, inoltre, Stefano Gobbi, responsabile Area Progetti sociali di Sport e Salute.

Obiettivi dell’evento sono il superamento delle barriere fisiche, culturali, sociali ed economiche, permettendo a persone di diverse provenienze di incontrarsi e interagire; lo sviluppo di competenze come il lavoro di squadra, la comunicazione e la gestione delle emozioni; la promozione della salute; la ricostruzione di comunità, creando un senso di appartenenza e identità condivisa; il contrasto alla discriminazione e al pregiudizio, promuovendo il rispetto per le differenze; il coinvolgimento di categorie vulnerabili, ricercando, attraverso la pratica sportiva, lo sviluppo della cultura dell’integrazione mediante la valorizzazione della diversità e dei limiti individuali di ognuno.