Si avvia alla conclusione la 15esima edizione del Narnia Festival

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio un ricco programma di eventi. Si chiude con il concerto Allegro con brio al San Domenico Auditorium Bortolotti

(AVInews) – Narni, 23 lug. – Dalla classica al pop passando per la musica sacra e da camera, dalle colonne sonore del cinema ai concerti con orchestra, arti visive e visite guidate in alcuni dei luoghi più suggestivi di Narni: c’è tutto questo nel gran finale della 15esima edizione del Narnia Festival che si avvia alla conclusione proponendo un ricco weekend di appuntamenti.

La rassegna culturale, ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, prosegue venerdì 24 luglio alle 18 alla Chiesa di San Francesco, per la serie ‘Narni da scoprire’, con la visita guidata alla mostra Francesco d’Assisi, tra pittura e spiritualità dell’artista Rubinia che sarà presente all’evento. Seguirà la visita guidata alla Chiesa e alla Cappella di San Giuseppe a cura dell’Associazione Progetto Paideia. Alle 19 poi, per l’altra serie del festival, quella dedicata ai Grandi solisti, ci sarà il concerto del pianista Dario Candela dal titolo ‘Chopin e la Spagna’ su musiche di Chopin, Granados e Mompou, con lo storytelling di Cristiana Pegoraro.

“Un affascinante e raffinato itinerario pianistico – ha spiegato Cristiana Pegoraro – che svela l’influenza della poetica chopiniana, tracciando una linea ideale che unisce il genio polacco alla sensibilità e al lirismo della grande scuola iberica”.

Torna anche quest’anno l’iniziativa Favole musicali proposta nell’ambito di ‘Gioca e mettiti in gioco’, l’evento diffuso per le vie del centro storico organizzato dal Comune di Narni, sempre nel programma di venerdì 24. L’Orchestra del Narnia Festival, diretta dal maestro Porzio e accompagnata dalla voce narrante di Cristiana Pegoraro, si esibirà alle 21.30 all’ex-Refettorio di Palazzo dei Priori. Una serata interattiva per giovani spettatori, in cui la narrazione teatrale sposa la musica dal vivo per stimolare l’immaginazione, l’ascolto e la meraviglia. Il programma della giornata si conclude alla Rock Arena – Terrazza Panoramica del Beata Lucia con il concerto ‘C’era Una Nota Band’ che propone i grandi successi da Modugno a Samurai Jay.

“Un viaggio tra melodie senza tempo – ha commentato Cristiana Pegoraro – e brani che hanno fatto cantare generazioni, riletti con l’energia e il linguaggio di chi il pop lo sta vivendo adesso. Un programma travolgente, ironico e ricco di sorprese”.

La chiusura del Narnia Festival è affidata alla musica con due giornate ricche di appuntamenti: sabato alle 15 alla Chiesa di San Francesco ci saranno ‘Dialoghi in musica’, flauti e chitarre in concerto tra brani classici, sonorità popolari e arrangiamenti inediti; alle 15.30 al Teatro Manini ‘Crescendo’, concerti di giovani interpreti del campus che si esibiranno da solisti, in duo e in gruppi da camera; alle 21.30 nella Sala Caracciolo del Beata Lucia ‘Concerto con delitto’ di Yuri Napoli con i MusicAttori del Narnia Festival, spettacolo in cui dietro la sinfonia perfetta si cela l’indizio decisivo e il pubblico diventa il vero protagonista tra musica da brividi e un mistero da risolvere.

Gran finale domenica 26 luglio: si inizia alle 11 alla Cattedrale di Narni con il tradizionale momento della Santa Messa animata dall’Orchestra del Narnia Festival, diretta dal maestro Lorenzo Porzio che si esibirà anche come organista. Il Manini ospiterà poi alle 12.30 la Cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi del Campus e alle 17 il CineConcerto ‘Da Rambo a Blade Runner’ dedicato alle colonne sonore dei film d’azione con il pluripremiato pianista e compositore Marco Werba: dalla giungla urbana ai confini del futuro, le leggendarie colonne sonore d’azione prendono vita in un’esperienza visiva e sonora senza precedenti. Seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso internazionale Scoring Action Movies. Infine, l’evento di chiusura alle 21 al San Domenico Auditorium Bortolotti, il concerto ‘Allegro con brio’ su musiche di Schubert, Mozart e Vivaldi tra Vienna e Venezia. Il grande repertorio mitteleuropeo incontra il barocco veneziano in un percorso sonoro vivace, brillante e ricco di sfumature emotive. Un’esplosione di pura energia che vedrà esibirsi l’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Lorenzo Porzio.

Gli eventi sono tutti a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria: RSVPnarniafestival@gmail.com, 366 7228822