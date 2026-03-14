Sfonda la porta e rientra nella stanza del progetto di accoglienza: 26enne arrestato

Ieri pomeriggio, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno arrestato in flagranza per il reato di violazione di domicilio aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale un 26enne, peraltro già noto per reati contro la persona e contro il patrimonio.

L’uomo, cittadino straniero, era recentemente uscito da un progetto di accoglienza nell’ambito del quale aveva potuto beneficiare di ospitalità all’interno di un appartamento ubicato a ridosso del centro storico folignate; tuttavia, nel corso del pomeriggio, è giunta alla Polizia di Stato la segnalazione di un suo illegittimo ritorno in tale struttura.

Sul posto, gli agenti del Commissariato hanno appurato che lo straniero era effettivamente rientrato nell’abitazione, con modalità violente; in particolare, il 26enne aveva ripetutamente preso a calci la porta d’ingresso fino a sfondarla e ad entrare.

Al cospetto dei poliziotti, peraltro, l’uomo non ha mantenuto un atteggiamento collaborativo, ma, al contrario, ha opposto una viva resistenza, senza comunque procurare lesioni ad alcuno degli operatori intervenuti.

Pertanto, all’esito dei necessari accertamenti che hanno documentato anche altri episodi di reingresso illegittimo nell’appartamento da parte del 26enne risalenti ai giorni precedenti, gli Agenti hanno proceduto a suo carico all’arresto in flagranza per i reati di violazione di domicilio aggravata e di resistenza a P.U.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno, in attesa di essere giudicato per direttissima. L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.