Sezione Laterizi, Manufatti in cemento ed Estrattiva di Confindustria Umbria: eletto Marco Pecetti alla Presidenza

Sarà Marco Pecetti, Direttore Tecnico Commerciale di Generale Prefabbricati, a guidare la Sezione Laterizi, Manufatti in cemento ed Estrattiva di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea della Sezione, riunita a Perugia nella sede di Confindustria Umbria, che ha inoltre eletto il Vicepresidente Andrea Sabatini, Amministratore Delegato di C.S.C. Calcestruzzi Sabatini & Crisanti, e i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente uscente Luca Cipiccia, giunto al termine del proprio mandato, che ha ringraziato i componenti del Consiglio Direttivo uscente per il lavoro svolto insieme negli ultimi quattro anni, segnati anche da criticità importanti per il comparto, tra cui l’emergenza energetica, i rincari dei materiali e l’introduzione di complessi normativi che rischiano di compromettere la continuità e il futuro di molte imprese del comparto estrattivo e del comparto produttivo di inerti da riciclaggio.

“Concludo questi quattro anni con gratitudine per la fiducia ricevuta e per il lavoro svolto insieme al Consiglio Direttivo, alle imprese della Sezione e alla struttura di Confindustria Umbria – ha sottolineato Luca Cipiccia – Sono stati anni intensi, nei quali abbiamo affrontato temi decisivi per il nostro comparto: sostenibilità, certificazioni ambientali, End of Waste, CAM, tracciabilità dei rifiuti, terre e rocce da scavo, fino al confronto sul PAI e sulle criticità legate alle attività estrattive. I risultati ottenuti sono il frutto del metodo seguito: lavorare insieme, con spirito di squadra in dialogo con le istituzioni, per tutelare un settore fondamentale per l’edilizia, lo sviluppo e la continuità produttiva del territorio”.

Nel suo intervento, il neo Presidente Marco Pecetti ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia accordata e il Presidente uscente per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di proseguire nel segno della continuità, della collaborazione tra le imprese e del confronto con le istituzioni.

“Nei prossimi anni – ha evidenziato Marco Pecetti – dovremo confrontarci con un contesto complesso e in continua evoluzione. Tra le priorità ci sarà certamente la sostenibilità delle nostre produzioni e dei nostri manufatti: molte imprese hanno già avviato percorsi importanti, ma dobbiamo fare di più e l’Associazione dovrà essere di supporto su temi che richiedono competenze e impegno. Un’altra linea di lavoro riguarderà lo sviluppo delle competenze interne alle aziende, con particolare attenzione ai giovani, che vanno accompagnati nell’ingresso in un settore complesso ma ricco di opportunità, valorizzando anche il rapporto con le università e il mondo accademico”.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione che sarà formato dal Presidente Marco Pecetti, dal Vicepresidente Andrea Sabatini e dai Consiglieri: Roberto Biagioli, Gruppo Biagioli; Claudio Borgioni, Borgioni Prefabbricati; Luca Cipiccia, Calcestruzzi Cipiccia; Monica Marinelli, Marinelli A. Calce Inerti; Giovanni Mariotti, Cancellotti; Alfio Mencarelli, C.U.S.I.; Gianni Meneghini, F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano; Roberto Papini, Piselli Cave; Giorgio Ragni Calzuola, Colacem; Antonello Roccetti, Kimia; Raffaele Rook, Basalto La Spicca; Stefano Serangeli, Unicalce; Massimiliano Vita, Manini Prefabbricati; Monica Voltan, Wienerberger.

Per il prossimo biennio resta inoltre confermato, quale rappresentante della Piccola Industria, Elio Cacioppolini, dell’azienda Antolini Manufatti Cemento Edilizia.