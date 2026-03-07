Settimana Mondiale del Glaucoma: “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma”

L’Ospedale di Perugia apre le porte dell’Oculistica: misurazione gratuita della pressione oculare il 10 marzo

Perugia, 7 marzo 2026 – “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma”. È questo il messaggio scelto dalla Fondazione IAPB Italia ETS per la Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo. Una campagna che mette al centro un obiettivo preciso: informare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di una malattia che rappresenta una delle principali cause di cecità irreversibile.

L’iniziativa, istituita nel 2008 dalla World Glaucoma Association e dalla World Glaucoma Patient Association, coinvolge anche quest’anno l’Italia con una serie di appuntamenti dedicati alla salute visiva. In collaborazione con la Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la Fondazione promuove controlli oculistici gratuiti e attività di informazione in circa 80 città in tutta Italia.

L’Azienda Ospedaliera di Perugia partecipa alla Settimana Mondiale del Glaucoma con l’iniziativa “Porte aperte in Oculistica”, in programma martedì 10 marzo dalle ore 8:30 alle 12:30 presso l’ambulatorio 21, blocco N, piano meno 1.

Durante la giornata, specialisti oculisti e ortottisti saranno a disposizione per accogliere i cittadini, offrire informazioni sul glaucoma e misurare gratuitamente la pressione oculare. L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

“Il glaucoma è una malattia degli occhi che si manifesta con una perdita di campo visivo e non dà sintomi fino a un’evoluzione avanzata.” – spiega il Prof. Carlo Cagini, direttore di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e della Scuola di Oftalmologia dell’Università degli Studi di Perugia – Il glaucoma non è una singola patologia, ma un gruppo di malattie caratterizzate da un danno progressivo del nervo ottico, la struttura che trasmette al cervello le informazioni visive. Quando questo danno si verifica, la perdita visiva è irreversibile. Il principale fattore di rischio è l’aumento della pressione intraoculare, ma la malattia ha un’origine complessa e multifattoriale, influenzata da fattori genetici, vascolari e dall’età. La sua pericolosità risiede soprattutto nel fatto che nelle fasi iniziali non dà sintomi evidenti. La perdita della vista interessa inizialmente la periferia del campo visivo e spesso il paziente non se ne accorge. I disturbi diventano percepibili solo quando la malattia è già in uno stadio avanzato. “

Nel mondo si stima che oltre 80 milioni di persone siano affette da glaucoma, un numero destinato a crescere con l’invecchiamento della popolazione. In Italia i pazienti sono circa un milione, ma almeno la metà non sa di avere la malattia. Per questo la prevenzione è fondamentale. In assenza di fattori di rischio, il primo controllo mirato dovrebbe essere effettuato intorno ai 40 anni. L’esame dovrebbe essere anticipato in presenza di: familiarità, pressione oculare elevata, miopia medio-elevata, diabete, ipertensione, uso prolungato di cortisonici, oppure in persone di origine africana e latinoamericana.

Dove: Azienda Ospedaliera di Perugia – Ambulatorio 21, Blocco N, Piano -1

Quando: Martedì 10 marzo 2025, ore 8:30–12:30

Cosa: Misurazione gratuita della pressione oculare e informazioni sul glaucoma

Accesso: Libero e gratuito, senza prenotazione