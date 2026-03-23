Servizio civile universale di Anci Umbria: due giornate di Open Day

Due giornate di Open Day per aiutare i giovani a orientarsi tra i progetti e comprendere tutte le opportunità offerte dal Servizio Civile Universale con Anci Umbria. Gli appuntamenti sono fissati per martedì 24 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16, e per venerdì 27 marzo, dalle 9 alle 13, presso gli uffici di Anci Umbria in via Palermo 86/A a Perugia. Sarà l’occasione per incontrare lo staff, ricevere informazioni dettagliate sui progetti e ottenere un supporto diretto nella compilazione della domanda. Due momenti pensati per offrire ai ragazzi un confronto semplice e concreto, utile a scegliere con consapevolezza il percorso più adatto alle proprie aspirazioni.

Il nuovo bando del Servizio Civile Universale mette a disposizione 96 posti, di cui 26 riservati a volontari con basso reddito, all’interno di sei progetti del network Anci Umbria. Trentuno sono gli Enti e i Comuni coinvolti. Le domande devono essere presentate esclusivamente online (https://domandaonline.serviziocivile.it) entro le ore 14,00 dell’8 aprile 2026, scegliendo un solo progetto e una sola sede.

Svolgere il Servizio Civile con Anci Umbria significa entrare in contatto con il funzionamento della macchina amministrativa da una prospettiva privilegiata e dedicare alcuni mesi alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e alla vita della propria comunità. È un’esperienza che unisce formazione, crescita personale e sviluppo professionale, grazie a progetti che spaziano dall’ambito culturale a quello sociale ed economico.

Per i giovani che completano l’intero periodo di servizio sono previsti numerosi vantaggi: la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, il riconoscimento dell’esperienza con lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione, la possibilità di ottenere crediti formativi, il riconoscimento ai fini previdenziali (riscattabile), un periodo di tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e la possibilità di svolgere da uno a tre mesi di attività in un Paese dell’Unione Europea.

Il bando è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, in possesso della cittadinanza italiana. Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono un impegno settimanale di 25 ore, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Ai volontari è riconosciuto un contributo mensile di 519,47 euro e l’attestato finale di servizio.