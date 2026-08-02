Sellano, incendio boschivo sul Monte Puriggia: fiamme sotto controllo

È in corso un incendio boschivo lungo il versante est del Monte Puriggia, in località Sterpare di Sellano.
Il rogo, probabilmente originato da un fulmine, sta interessando dalle ore 18 circa una vasta area difficilmente raggiungibile, se non attraverso una carrareccia di montagna.
Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco di Norcia, i Vigili del fuoco volontari di Sellano e il DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento) del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia.
Impegnati nelle operazioni i mezzi APS Norcia, Modulo pickup Norcia, APS Sellano, Modulo Sellano e la campagnola con modulo dell’Agenzia Forestale Valnerina 1.
Da circa un’ora è presente anche un elicottero, impegnato in diversi lanci per contrastare la propagazione delle fiamme.
L’incendio risulta al momento sotto controllo grazie al lavoro delle squadre impegnate a terra.