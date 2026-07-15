Scuole più sicure e funzionali: la Giunta approva due nuovi interventi per Sant’Egidio e San Sisto 

Investimento complessivo di 270mila euro per consolidamento strutturale e manutenzione straordinaria

Prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione del patrimonio scolastico comunale. La giunta comunale ha approvato oggi due progetti esecutivi che consentiranno di avviare altrettanti interventi in due scuole primarie della città, per un investimento complessivo di 270 mila euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la qualità degli ambienti destinati alla didattica.

Il primo provvedimento riguarda la scuola primaria di Sant’Egidio, dove sarà realizzato un intervento di consolidamento del terreno di fondazione per eliminare le cause dei piccoli movimenti che negli anni hanno provocato danneggiamenti locali al piano seminterrato dell’edificio. Il progetto prevede il consolidamento del terreno mediante iniezioni di resine espandenti e il rifacimento della linea fognaria esterna, individuata come probabile origine delle infiltrazioni che hanno compromesso la stabilità del terreno. L’investimento complessivo ammonta a 70 mila euro.

Il secondo intervento interessa invece la scuola primaria “Collodi Moduli” di via delle Muse, a San Sisto, edificio realizzato negli anni Sessanta, dove i sopralluoghi tecnici hanno evidenziato la necessità di una manutenzione straordinaria a causa del diffuso degrado di materiali e finiture. Il progetto, del valore di 200 mila euro, prevede il rifacimento completo dei blocchi bagno, la manutenzione straordinaria dei pavimenti interni, la tinteggiatura degli ambienti, la sistemazione dell’area di accesso e ulteriori opere migliorative finalizzate ad aumentare il comfort e la qualità degli spazi scolastici.

L’assessora all’istruzione Francesca Tizi sottolinea: “Prendersi cura delle scuole significa prendersi cura del futuro della nostra comunità. Per questo continuiamo a investire con costanza sulla sicurezza, sulla qualità degli spazi educativi e sulla dignità dei luoghi in cui ogni giorno crescono bambine e bambini. Non esistono interventi grandi e interventi piccoli: esiste una visione che mette la scuola al centro e considera ogni plesso un presidio fondamentale per il territorio. È questa l’idea di Perugia che vogliamo costruire: una città che investe nell’educazione non solo attraverso i servizi, ma anche prendendosi cura, giorno dopo giorno, dei luoghi in cui si forma il futuro delle nuove generazioni”.