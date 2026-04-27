Scuola Il Tiglio al Curi: bimbi in campo con il Perugia Calcio

Visita didattica tra museo e stadio

Nella mattinata di giovedì 23 aprile, una sezione della scuola dell’infanzia Il Tiglio ha svolto una visita didattica presso lo stadio “Renato Curi” di Pian di Massiano, con il coinvolgimento delle insegnanti e di alcuni genitori.

Accolti dai dirigenti del Perugia Calcio, i bambini e le bambine hanno visitato il museo dello stadio, incontrato due giocatori della prima squadra e vissuto l’esperienza di accesso al campo da gioco attraverso il tunnel utilizzato dai calciatori, concludendo la mattinata con alcuni momenti di attività sul terreno di gioco.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività educative finalizzate a rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, attraverso esperienze dirette in contesti significativi della comunità.

“Queste iniziative – dichiara l’Assessora all’Istruzione Francesca Tizi – rappresentano un importante momento di integrazione tra scuola, famiglie e realtà territoriali. Offrire ai bambini occasioni di conoscenza diretta dei luoghi simbolo della città contribuisce a rafforzare il loro percorso educativo e il senso di appartenenza alla comunità”.