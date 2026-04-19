Scuola “Anna Frank” di Verna: inaugurata e pronta ad accogliere di nuovo i nostri bambini

Questa mattina, sabato 18 aprile, è stata inaugurata la scuola primaria “Anna Frank” di Verna, restituita alla comunità completamente rinnovata sotto il profilo strutturale, energetico e funzionale. Da lunedì gli alunni torneranno nella loro scuola, in un ambiente più sicuro, moderno e accogliente.

Al taglio del nastro il Sindaco Luca Carizia, insieme alla Giunta, ai Consiglieri Comunali e alla dirigente scolastica Raffaella Reali. Presenti tutte le insegnanti, il personale scolastico, i cittadini e le associazioni del territorio, ringraziati per il contributo alla realizzazione dell’opera. Grande partecipazione ed emozione, soprattutto negli occhi dei bambini, pieni di entusiasmo e stupore.

L’intervento, dal valore complessivo di 1 milione e 320 mila euro, è stato finanziato con fondi PNRR e ha riguardato: adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi interni e funzionali.

Dopo i lavori già realizzati nelle scuole di Montecastelli, Calzolaro e Niccone, questo intervento rafforza un percorso organico di riqualificazione dell’edilizia scolastica su tutto il territorio, che si concluderà con la realizzazione del nuovo asilo nido comunale.

Il Sindaco ha sottolineato come, accanto agli interventi strutturali, sia fondamentale il ruolo delle famiglie: educare i figli con valori solidi e rispetto è il vero investimento sul futuro.

Don Aldo ha impartito la benedizione all’edificio. Un ringraziamento speciale ai tecnici comunali Elena Marcucci, Fabrizio Bonucci e Lorenzo Antoniucci per il lavoro svolto.

Una scuola rinnovata che guarda avanti, anche grazie al modello “Senza Zaino”.

Investire nella qualità degli spazi scolastici significa investire ogni giorno nel futuro dei nostri ragazzi e della nostra comunità!