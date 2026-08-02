Scontro tra pullman e camper: sei morti e 30 feriti

La Regione si è immediatamente attivata sul fronte sanitari con la centrale operativa, applicate le procedure maxi emergenze, allertate le 4 aziende sanitarie, i pronto soccorso di Terni, Foligno, Perugia e Spoleto.

Tutti gli ospedali della regione hanno messo a disposizione posti letto liberi per accogliere i feriti.

Oltre tutte le attività cliniche per i feriti, è stato attivato a Terni anche il sostegno per il supporto psicologico anche pet i familiari e le altre persone coinvolte nel terribile incidente.

È’ stata subito attivata anche la protezione civile regionale con la presidente Stefania Proietti e il direttore regionale Gianluca Fagotti che si sono recati sul posto. A prestare i primi soccorsi 12 equipaggi sanitari con una cinquantina di volontari oltre a una decina della protezione civile e un mezzo attrezzato per le maxi emergenza arrivato da Città di Castello.

Davanti alla biglietteria della cascata delle Marmore e’ stato allestito da parte della Regione un centro di prima accoglienza per i feriti lievi e per le persone illese.

La presidente sta seguendo, come detto, dai primi istanti la maxi emergenza, scaturita dalla tragedia sulla strada Terni Rieti , con direttori Daniela Donetti per la sanità e Gianluca Fagotti per la protezione civile.

La Presidente della Regione Stefania Proietti esprime profondo dolore per la tragedia che si è consumata oggi pomeriggio sulla Terni-Rieti in cui hanno perso la vita 6 persone. Ed esprime vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono rimasti coinvolti.

Sta seguendo insieme al direttore regionale Gianluca Fagotti tutte le fasi, dal primo soccorso all’assistenza di prima accoglienza, attivando i protocolli sanitari di maxi emergenza.

La presidente Proietti ringrazia tutti coloro che sono stati impegnati nella grandissima operazione di soccorso, e le donne e gli uomini della protezione civile regionale, i vigili del fuoco nelle attività di assistenza ai feriti e agli operatori impegnati sul luogo dell’incidente, le

forze dell’ordine e i volontari che stanno lavorando senza risparmio di energia.

Dopo essere stati sul posto e al centro di prima accoglienza la presidente e il direttore Fagotti si sono recati in prefettura a Terni dove è aperto il centro coordinamento soccorsi.