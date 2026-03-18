Scacchi, il Gran Premio dell’Umbria riparte da Todi

La “Città di Jacopone” ospita la prima tappa del prestigioso circuito internazionale tra sport, socialità e bellezza

La grande strategia e la creatività tornano protagoniste nel cuore dell’Umbria. Dopo il successo delle precedenti edizioni, curate dall’Associazione Scacchistica “A Gonfie Vele”, riparte il Gran Premio di Scacchi dell’Umbria con l’Associazione Scacchistica “Augusta Perusia” del presidente Ettore Bertolini e la Direzione tecnica di Daniele Ubaldi. La “Città di Jacopone” torna dunque polo d’attrazione per tutti gli amanti dello sport della mente. Dal 17 al 19 aprile, infatti, Todi ospiterà la tappa inaugurale del Gran Premio, circuito d’eccellenza che si snoda tra le città storiche dell’Umbria. La manifestazione, le cui partite sono valide per la variazione del punteggio internazionale (Elo FIDE), prevede un tempo di riflessione “standard”, garantendo così il massimo rigore tecnico e agonistico.

Sede di gara e Programma Tecnico

Le sfide si disputeranno nella suggestiva cornice del Palazzo del Vignola (via del Seminario), luogo unico in cui l’arte del Rinascimento incontra la profondità del gioco. Il torneo è aperto a ogni tipo di appassionato e si articola in tre categorie:

Open A: Riservato ai professionisti e ai giocatori di alto livello.

Open B: Destinato ai giocatori amatoriali esperti.

Open C: Una categoria dedicata a principianti e nuovi talenti, ideata per offrire un’esperienza formativa, sociale e ludica.

Sport e Bellezza: un binomio vincente

Durante il weekend di gara, Todi non sarà solo il teatro di sfide per trovare la “mossa migliore”, ma si confermerà simbolo di come lo sport possa conciliare la socialità con la valorizzazione del patrimonio artistico.

“Dal 17 al 19 aprile 2026, invitiamo tutti a scoprire il fascino degli scacchi nel cuore più autentico dell’Umbria,” dichiarano gli organizzatori. “Il nostro obiettivo è continuare a far crescere un evento che unisce la sfida agonistica al prestigio del territorio.”

Informazioni e Iscrizioni

Per consultare il calendario completo degli incontri, il bando tecnico e le modalità di partecipazione, è possibile visitare la pagina ufficiale su Vesus.org