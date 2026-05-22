Santa Rita da Cascia, migliaia di fedeli per la celebrazione solenne

La presidente Stefania Proietti : “Il suo messaggio è attuale e universale, ci invita a essere costruttori di pace nel quotidiano”

Oggi, 22 maggio, a Cascia, si è rinnovato l’appuntamento con la solenne celebrazione in onore di Santa Rita, simbolo di fede, pace e riconciliazione. Una grande partecipazione ha accompagnato ogni momento del programma religioso e civile, che ha visto giungere, come ogni anno, fedeli e pellegrini da tutta Italia e dall’estero.

La Regione Umbria è stata presente fin dall’avvio delle celebrazioni, con la presenza della Presidente Stefania Proietti che ieri sera ha preso parte sul sagrato della basilica all’accensione della fiaccola votiva, segno profondo di devozione e comunità. Oggi il corteo storico raffigurante le fasi della vita di Santa Rita ha attraversato le vie cittadine per raggiungere il Viale del Santuario, dove il cardinale Stanislaw Dzwisz ha presieduto il Solenne Pontificale, seguito dalla supplica alla Santa e dalla benedizione delle rose.

“Omaggiare Santa Rita – ha affermato la Presidente – è un impegno concreto a vivere i suoi insegnamenti. La sua vita è un richiamo forte alla pace, alla riconciliazione e alla forza della preghiera, valori che oggi sono più che mai necessari. Il suo messaggio è attuale e universale e Santa Rita ci invita a essere costruttori di pace nel quotidiano. È questo il messaggio che l’Umbria vuole portare con sé e attualizzare ogni giorno”.

La figura di Santa Rita da Cascia continua a rappresentare, per l’Umbria e per il mondo intero, un esempio straordinario di fede vissuta. I simboli della sua vita – il flagello, il Vangelo e le rose – evocano ancora oggi la sua esperienza spirituale e l’esempio di dedizione silenziosa ma potente. Questa simbologia è ancora viva e presente nelle celebrazioni che ogni anno si rinnovano: in particolare, la Giornata delle Rose, con la sua benedizione collettiva, rappresenta un gesto semplice ma profondamente partecipato, attraverso cui i fedeli esprimono il desiderio di condividere, anche nella vita quotidiana, quella grazia di cui Santa Rita è considerata il simbolo. Il suo esempio, segnato da perdono, dedizione, capacità di superare ogni conflitto, continua a ispirare generazioni.

Ai festeggiamenti di questa mattina in onore di Santa Rita hanno partecipato anche l’assessore regionale al turismo Simona Meloni, la vice presidente dell’Assemblea legislativa Paola Agabiti, i consiglieri Betti, Filipponi, Lisci, Melasecche, Romizi, Tesei e Giambartolomei.