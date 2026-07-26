Sangemini Classic, ultimo concerto della 26/a edizione del “piccolo festival di vera arte” 

In piazza Duomo a San Gemini appuntamento martedì 28 luglio con le colonne sonore del compositore Paolo Vivaldi accompagnato dai Solisti dell’Augusteo.

Tutto ancora “Nello spirito di Francesco”, dopo la precedente emozionante serata con il Coro della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi

SAN GEMINI – Arriva al suo atto finale il cammino del “Sangemini Classic, piccolo festival di vera arte”, diretto dalla pianista Virna Liurni, dopo aver archiviato le altre due serate, del 15 e del 21 luglio, caratterizzate da un’immersione profonda nella bellezza e nella spiritualità.

Ora questo viaggio straordinario del Sangemini Classic, festival di spicco nel panorama culturale e musicale italiano promosso dall’Associazione Culturale Nuova Tradizione Musicale, presenta l’ultimo appuntamento e sempre “Nello spirito di Francesco”, tema scelto per quest’anno per la 26/a edizione, per un omaggio al Santo caro al piccolo festival che si lega fortemente ai valori francescani, oltre che all’importante anniversario per gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, e alla spiritualità tanto cara al festival.

La suggestiva Piazza Duomo di San Gemini si trasformerà ancora (con inizio alle ore 21.40) in un palcoscenico naturale per un’altra serata esclusiva di musica, cultura e arte pura, lontana dalle logiche commerciali. Martedì 28 luglio con “Il Suono dell’Immagine. Genesi di una colonna sonora” insieme al noto compositore Paolo Vivaldi e i Solisti dell’Augusteo si potranno ascoltare le più belle colonne sonore delle biografie RAI fiction. Le colonne sonore di Vivaldi interpretate dall’ensemble, accompagnati dallo stesso maestro al pianoforte, tornano così sul palco del Sangemini Classic. Tra parole e musica ci porteranno all’ascolto e alla narrazione delle Eccellenze italiane nel mondo, tra cui: Luisa Spagnoli, Olivetti, Pietro Mennea, Rita Levi-Montalcini, Rino Gaetano, la Baronessa di Carini, Edda Ciano e il Comunista, sino all’ultimo film Premiato il Nibbio.

Un evento ormai nella tradizione di Sangemini Classic, con il pubblico che lo attende con entusiasmo. Questa sarà infatti la terza tappa del “Suono dell’Immagine” visto che nelle precedenti edizioni, del 2024 e del 2025 si sono ascoltate le più belle colonne sonore di giganti come Morricone e Sakamoto per poi passare ad una panoramica che ha toccato Morricone, Rota, Piazzolla e lo stesso Vivaldi.

Protagonista sarà quindi un quintetto d’eccezione composto dal maestro Alberto Mina, Miwa Shiozaki, Gaia Orsoni e con la partecipazione di due nuovi talenti come il contrabbassista Massimo Ceccarelli e il violoncellista Matteo Scarpelli.

“Sarà un’anteprima unica – afferma la direttrice Liurni – che ci permetterà di ascoltare dal vivo le grandi colonne sonore delle biografie RAI fiction firmate Paolo Vivaldi, grandissimo compositore che siamo felici sempre di accogliere e al quale mi lega un rapporto speciale, insieme a questo straordinario quintetto d’archi che amo particolarmente e che il pubblico attende con particolare entusiasmo”.

La direttrice artistica Virna Liurni accoglierà gli artisti, anche in questa ultima occasione, con la condivisione di un brano d’ispirazione spirituale per legare ancora il piccolo festival al viaggio di spiritualità in musica e preghiera dal titolo “La Voce dell’Assoluto nei luoghi del silenzio umbri”, progetto itinerante nei luoghi del silenzio dell’Umbria promosso negli ultimi due anni. Questa volta il brano di spiritualità e di accoglienza dal titolo “Soffice Vibrazione” sarà condiviso da Virna Liurni con il quintetto d’archi diretto da Vivaldi.

L’appuntamento del 28 luglio arriva per il Sangemini Classic dopo aver archiviato la precedente serata con il Coro della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi, diretto dalla maestria di Padre Peter Hrdy e accompagnato all’organo da Alessia Cecchetti. Uno tra i Cori più antichi e prestigiosi, di particolare raccoglimento, intorno al quale si ispira lo Spirito di Francesco di questa 26/a edizione del festival. Il Santo umbro che rappresenta i contenuti del “piccolo festival”, da sempre legati alla pace, al bello e buono e alla povertà francescana. Un momento in musica che si è rivelato prezioso. Un patrimonio della cultura italiana religiosa che preserva e custodisce il culto e la musica per San Francesco di Assisi.

Per l’occasione, prima dell’inizio del concerto come momento di accoglienza e condivisione di spiritualità, Virna Liurni ha eseguito al pianoforte il brano “Origine (la creazione)” accompagnata da Padre Peter Hrdy al violino.

Partner di Sangemini Classic è il Comune di San Gemini con i patrocini di Regione Umbria e Assemblea legislativa dell’Umbria, Comune e Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria. Il Festival è realizzato grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e al sostegno di privati e singoli come Acque minerali d’Italia Sangemini, e con la collaborazione del Grand Hotel San Gemini.

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