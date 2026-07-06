San Sisto, ok unanime alla rigenerazione del comparto “Il Triangolo”

Volpi e Scoccia (FdI): “Ora un masterplan per riqualificare l’area e intercettare i finanziamenti”

Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Comunale, dell’ordine del giorno riguardante la rigenerazione urbana del comparto ‘Il Triangolo’ a San Sisto. Il voto compatto dell’Aula dimostra la centralità e la condivisione di una sfida urbanistica e sociale non più rinviabile per la nostra città”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Nicola Volpi e Margherita Scoccia.

“Il comparto del ‘Triangolo’ — spiegano Volpi e Scoccia — rappresenta uno dei principali e storici nuclei residenziali della zona sud-ovest di Perugia, realizzato prevalentemente tra gli anni Settanta e Ottanta. Un’area ad altissima densità abitativa che oggi sconta forti criticità strutturali, legate alla manutenzione degli edifici, alla qualità degli spazi comuni e a una cronica carenza di servizi di prossimità e aree verdi fruibili. Negli ultimi tempi, purtroppo, la zona è stata anche teatro di crescenti fenomeni di degrado urbano, bivacchi e occupazioni abusive, che hanno alimentato un forte e legittimo senso di insicurezza tra i residenti”.

“Non dobbiamo dimenticare — continuano i consiglieri — la collocazione strategica di quest’area. Il ‘Triangolo’ si trova a ridosso del polo ospedaliero del Silvestrini ed è il biglietto da visita per le migliaia di visitatori che ogni anno si recano alla Perugina Nestlé e alla Casa del Cioccolato per il turismo industriale. Curare questo comparto significa curare l’immagine dell’intera città”.

“La natura prevalentemente privata delle aree del ‘Triangolo’ non deve essere un limite, ma un’opportunità. Con questo atto impegniamo formalmente la Sindaca e la Giunta ad assumere un ruolo di forte regia pubblica, avviando un percorso di interlocuzione con i privati attraverso forme innovative di partenariato pubblico-privato. L’obiettivo finale è la predisposizione di un vero e proprio ‘Masterplan di rigenerazione urbana del comparto Il Triangolo – San Sisto’, uno strumento strategico indispensabile per candidare l’area e intercettare le linee di finanziamento europee, nazionali e regionali, a partire dalla programmazione FESR Umbria 2021-2027”.

“Dalla riqualificazione delle aree verdi alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali, fino alla scommessa delle Comunità Energetiche Rinnovabili per abbattere i costi delle famiglie nei condomini: la sfida è complessa ma doverosa. Grazie al voto unanime di oggi, l’Amministrazione ha il mandato chiaro di attivarsi immediatamente per restituire a San Sisto la qualità dell’abitare, la sicurezza e il rilancio economico e sociale che merita”, concludono Nicola Volpi e Margherita Scoccia.