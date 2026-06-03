San Giustino, nuovi orari per gli uffici comunali

apertura anticipata e nuova fascia pomeridiana il martedì per facilitare l’accesso ai servizi comunali

A partire dal mese di giugno entrano in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici del Comune di San Giustino. Si tratta di una riorganizzazione pensata per ampliare l’offerta di servizi e andare incontro alle esigenze della cittadinanza, con un’apertura anticipata al mattino e l’introduzione di una nuova fascia pomeridiana.

Nel dettaglio, l’apertura mattutina viene anticipata di mezz’ora, alle ore 8.30, con chiusura dei servizi al pubblico alle ore 13.00. La principale novità è rappresentata dall’apertura pomeridiana del martedì, dalle 15.30 alle 17.30, che amplia ulteriormente le possibilità di accesso agli sportelli comunali.

Restano invariate le due mattine di chiusura dei servizi al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì, già previste dall’attuale organizzazione, così come resta confermata l’apertura del sabato mattina.

All’ampliamento degli orari si affianca il rafforzamento dei servizi digitali. Sul sito internet del Comune, infatti, ogni cittadino può accedere alla propria area personale – previa autenticazione con identità digitale (SPID o CIE) – per gestire da remoto i propri rapporti con l’amministrazione, in qualsiasi momento e senza necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

“Abbiamo lavorato su più fronti complementari per rendere i servizi comunali più efficienti e moderni: l’organizzazione interna e l’accoglienza, l’ampliamento degli orari e il potenziamento dei servizi digitali – dichiarano congiuntamente il sindaco Stefano Veschi e l’assessore al Personale Andrea Guerrieri –. L’obiettivo è rendere il Comune più vicino e accessibile a tutti i cittadini, offrendo più modi e più tempi per entrare in contatto con gli uffici, da chi preferisce recarsi allo sportello a chi sceglie di gestire le proprie pratiche online. Un’amministrazione che si adatta ai tempi e alle esigenze dei propri cittadini, e non il contrario”.

Orari di apertura al pubblico in vigore dal 1° giugno:

• Lunedì: 8.30 – 13.00

• Martedì: 15.30 – 17.30 (chiuso al pubblico la mattina)

• Mercoledì: 8.30 – 13.00

• Giovedì: chiuso al pubblico

• Venerdì: 8.30 – 13.00

• Sabato: 8.30 – 13.00