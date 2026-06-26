San Gemini, arrestato con 300 grammi di hashish e cocaina

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nel capoluogo e nei Comuni limitrofi, i Carabinieri della Stazione di San Gemini hanno tratto in arresto una persona per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Mercoledì pomeriggio una pattuglia impegnata in un posto di controllo lungo via Tiberina ha fermato una vettura con a bordo un giovane italiano: il suo atteggiamento visibilmente nervoso ed insofferente ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche, procedendo ad una perquisizione veicolare e personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti 3 panetti di hashish, del peso di 300 grammi complessivi, nascosti sotto il sedile lato guida e due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di grammi 22. Per l’uomo è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata per il giorno successivo, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.