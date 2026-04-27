San Feliciano, modifiche alla viabilità

Provvedimento disposto per lavori di manutenzione del verde

Sono in arrivo modifiche alla circolazione stradale lungo la SP 316 di San Feliciano, nel territorio del Comune di Magione.

Il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, con apposita ordinanza, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo, nel tratto 1° della strada, al km 8+400, in località Torricella, per lavori di taglio piante e rimozione del materiale di risulta.

La disposizione sarà in vigore dalle ore 8.00 alle 16.00 nei giorni 4 e 5 maggio, e comunque fino al termine delle operazioni.