Salute e prevenzione: tre giorni di screening a Pian di Massiano

Il Lions Club Perugia Host promuove benessere, solidarietà e inclusione

Un importante evento dedicato alla salute e alla prevenzione con personale medico e volontari che offrono consulenze e screening. Il Lions Club Perugia Host, rinnova il suo impegno verso la cittadinanza di Perugia partecipando ad una tre giorni dedicati al benessere. “Il nostro obiettivo non è solo fornire una prestazione medica, ma promuovere la cultura della salute. Integrare lo sport in un evento di screening come quello di Pian di Massiano è il completamento di un messaggio di salute a 360 gradi. Nell’ambito del progetto Campus 3S, domenica, la camminata solidale per una raccolta fondi a sostegno dell’Istituto Serafico di Assisi. Nel ruolo che qui mi vede come presidente del Lions Club Perugia Host – ha detto Lino Le voci- c’è la parte più vera, esiste un punto esatto, un compito che la vita ci affida, in cui il dovere sfuma e lascia il posto all’essenza, a una chiamata più profonda. È quella parte di noi che non si limita a “fare”, ma sceglie di “essere” per l’altro. Questa forza interiore è la stessa che anima ogni corridoio, ogni sguardo e ogni carezza all’interno dell’Istituto Serafico di Assisi. In collaborazione con il Lions Club Perugia Host sarà presente anche La Brigata Indipendente un’associazione nata dalla volontà, dalla forza, dall’amore di due mamme che portano lo stesso nome Valentina, dalla determinazione nell’aiutare l’emancipazione dei ragazzi con spettro autistico. Saranno presenti i prodotti fatti da loro anche senza glutine e senza lattosio. È un altro esempio di come si riesca a trasformare la fragilità in una forza collettiva. È quella spinta verso l’altro che rende l’ordinario qualcosa di assolutamente straordinario”. Il Club ringrazia Pasquale Antonio Riccio presidente del Campus Salute, il vicepesidente Tommaso Mandato, il Comune di Perugia, l’assessore allo sport, Pierluigi Vossi, gli sponsor Givova, Centro Ames Group, Neafit, Central Energy, Confeuro Associazione Territoriale Perugia, Il Tulipano bianco Associazione Promozione Sociale.