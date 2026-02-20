Salmo torna all’Umbria che Spacca

Salmo è il terzo big che salirà sul palco dei Giardini del Frontone

Si avvicina a grandi passi la 13/a edizione dell’Umbria che Spacca (Perugia, 24-28 giugno) con belle novità e un nuovo grande ospite da annunciare. Dopo il sold out per il concerto di Tony Pitony (25 giugno) e il quasi tutto esaurito raggiunto pure per il grande ritorno dei Litfiba (27 giugno, pochi i biglietti ancora disponibili in prevendita), ora il main stage del festival, quello dei Giardini del Frontone, ospiterà venerdì 26 giugno anche Salmo. Il leggendario volto mascherato del rap italiano è così pronto a riprendersi anche il palco di Umbria che Spacca per i dieci anni di Hellvisback.

Per l’estate live di Salmo sono state infatti annunciate le date del suo “LIVE SUMMER 2026”, appuntamenti – prodotti da Vivo Concerti – che tra giugno e agosto lo vedranno protagonista sui principali palchi estivi italiani, portando dal vivo tutta la potenza e l’impatto del suo repertorio. Salmo sarà a Perugia come seconda data del tour dopo la prima tappa di Firenze.

L’annuncio dei nuovi appuntamenti, tra cui Perugia, arriva all’indomani dell’uscita del nuovo singolo e video “Crackers”: il brano è il secondo dei tre inediti che saranno contenuti in “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, il nuovo progetto di Salmo – fuori il 3 aprile per Sony Music Italy – che è ad un tempo celebrazione del suo disco culto del 2016 e nuovo grande snodo del suo percorso artistico.

Manifesto di autonomia artistica, “Crackers” è una dichiarazione d’identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, dove Salmo scende in campo colpendo pose, gerarchie e miti del successo con la sua scrittura e con la forza delle sue immagini. Il video che accompagna il brano, diretto da Bogdan ‘Chilldays’ Plakov e con la fotografia di Edoardo Bolli, è un’opera visivamente essenziale e compatta: costruita su un impianto in bianco e nero puro, elimina ogni distrazione cromatica per concentrare lo sguardo sull’attitudine magnetica di Salmo, inseparabile dalla sua nuova maschera. La grana marcata e la fotografia cruda restituiscono un’estetica quasi analogica che amplifica la tensione del brano e ne rafforza l’impronta underground: un impianto visivo di forte coerenza stilistica, dove performance e immagine si fondono in un’estetica diretta e senza compromessi.

L’Umbria che Spacca, con Salmo, annuncia così il terzo big che salirà sul palco dei Giardini del Frontone. Il giorno prima, giovedì 25 giugno, toccherà infatti a Tony Pitony, il fenomeno che sta sfidando i confini tradizionali della musica e che con la sua verve dissacrante sta facendo sold out in tutta Italia, compresa quindi anche la data di Perugia.

Sabato 27 giugno sono attesi invece i Litfiba con la formazione originale per il tour estivo dal titolo “Quarant’anni di 17 Re”, che inizierà proprio da Perugia. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo insieme quindi per un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano.

Il cartellone del festival, ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS, continua a prendere corpo con l’obiettivo di offrire ancora un palcoscenico vibrante di musica, cultura e vivacità a 360 gradi. I biglietti per il concerto di Salmo e i pochi rimasti per i Litfiba sono disponibili in prevendita su www.umbriachespacca.it.