Saet Umbria fa il pieno di consensi alla Milano Design Week

L’azienda perugina ha partecipato con successo all’evento che presenta le migliori tendenze architettoniche e progettuali a livello mondiale. Il titolare Simone Tomassini: “Il nostro ‘know how’ tecnologico ben si sposa con la bellezza”. Anteprima assoluta per Saetly, prototipo di cane robot per protezione aree esterne

L’Umbria protagonista in occasione della Milano Design Week che si è tenuta a Brera dal 20 al 25 aprile 2026. Nello splendido scenario della Chiesa Cristiana Protestante, l’azienda perugina Saet Umbria ha portato un contributo prezioso e molto apprezzato sul tema della sicurezza e non solo.

In un contesto in cui architettura, arte e tecnologia dialogano in modo sempre più integrato, la sicurezza non è più un semplice elemento aggiuntivo, ma una componente fondamentale del linguaggio progettuale. Saet Umbria interpreta questa evoluzione proponendo una visione in cui sistemi avanzati, design e innovazione si fondono in soluzioni capaci di integrarsi armoniosamente negli spazi, valorizzarli e proteggerli, tanto da poter sostenere che esiste un ‘lusso’ anche nella sicurezza. Una testimonianza concreta del passo in avanti che sta compiendo l’azienda perugina è Saetly. A Brera, Simone Tomassini e la sua squadra di collaboratori hanno presentato in anteprima assoluta un prototipo di cane robot per la protezione delle aree esterne. Si tratta di una sperimentazione che nasce dall’idea di salvaguardare le persone rispetto all’esigenza di verificare la presenza di intrusi all’interno delle proprietà private.

“Abbiamo accolto questa opportunità con grande entusiasmo – dichiara lo stesso Tomassini – perché riteniamo che la tecnologia deve entrare a far parte di un progetto architetturale e quindi della bellezza di un edificio e di una casa. Per noi è stata un’esperienza importantissima per capire come tecnologia e lusso possano fondersi ancora meglio. Siamo una delle poche realtà umbre ad aver partecipato spero che anche altri amici imprenditori coglieranno in futuro l’esigenza di creare un pool di aziende, tali da rappresentare al meglio il nostro territorio e dimostrare di sapersi inserire in una progettualità che riguarda il lusso. Sento il dovere di ringraziare Alessandro Bini che ci ha coinvolto in questo evento e ci ha permesso di dimostrare come la nostra non è solo una realtà imprenditoriale legata all’antifurto, o più in generale alla sicurezza, ma è in grado di integrare numerosi sistemi che rendono maggiormente abitabile una casa o un’azienda”.

Tra i protagonisti della Milano Design Week, merita una menzione l’azienda fiorentina Alessandro Bini, con la collezione “Trame di Vita”, espressione di un sapere artigianale in continua evoluzione che interpreta l’abitare con uno sguardo contemporaneo.

Il percorso espositivo si è sviluppato attraverso microarchitetture inserite nella navata della chiesa, creando un racconto fatto di suggestioni visive e tattili. A rendere ancora più ricco questo racconto hanno contribuito le aziende partner coinvolte nel progetto: dalle fragranze ambiente di Vranjes Firenze, ai complementi d’arredo di Giovannozzi Marmi, fino agli arredi outdoor di EdenParkFirenze, hub progettuale e showroom con i migliori brand del settore tra cui Talenti, Domiziani e Poggesi, che hanno esteso il percorso nel giardino della chiesa. Un’atmosfera amplificata dall’illuminazione architetturale di Spacecannon, che ha realizzato un esclusivo progetto per MONDI/26.