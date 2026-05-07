RosaFidelia 2026: a Villa Fidelia la natura diventa una scelta di bellezza e consapevolezza

Dal 15 al 17 maggio, Spello ospita tre giorni dedicati a rose, giardinaggio e vita all’aria aperta. Un evento gratuito tra anteprime botaniche, cultura e benessere nel cuore verde dell’Umbria

Torna l’appuntamento con RosaFidelia, la manifestazione che trasforma il prestigioso complesso monumentale di Villa Fidelia a Spello in un palcoscenico dedicato alla cultura della rosa e dell’ecologia. Dal 15 al 17 maggio 2026, l’evento offrirà a tutti i visitatori, con ingresso gratuito, l’opportunità di immergersi in un’esperienza che celebra la natura, il giardinaggio e gli stili di vita sostenibili.

La conferenza stampa di presentazione

L’edizione 2026 – presentata nella mattinata di giovedì 7 maggio presso la Sala Pagliacci del Palazzo della Provincia di Perugia – è stata introdotta da Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia: «Con questa edizione, la Provincia presenta un brand che rimarrà invariato in futuro al di là dei soggetti che gestiscono la manifestazione. Quest’ultima si inserisce nel solco della tradizione, all’interno di uno spazio qual è Villa Fidelia, che rappresenta un patrimonio importantissimo per l’Umbria nel suo complesso. Ringrazio chi si adopera da tempo per la sua conservazione e la sua valorizzazione».

Parole che precorrono l’operazione turistica e promozionale di cui saranno testimoni i partecipanti all’evento, i quali potranno beneficiare della nuova guida digitale interattiva consultabile nel parco e nelle sale di Villa Fidelia. Uno strumento nuovo che, attraverso la compagnia di Teresa Grillo – intellettuale, poetessa e fervente terziaria francescana – condurrà i visitatori attraverso la storia del caratteristico edificio settecentesco spellano.

A questo proposito, il Sindaco di Spello Moreno Landrini, nel suo intervento al cospetto degli organi di stampa, ha espresso enorme attesa per la ripartenza di un evento così identitario, non solo di Spello, ma dell’Umbria intera: un vero e proprio palcoscenico di respiro internazionale capace di catalizzare lo spirito delle tante iniziative di comunità che caratterizzano la regione.

A seguire, Michele Castrini e Francesca Porfiri – membri, assieme a Filippo Fagioli, del Comitato Organizzatore In piena aria APS – hanno presentato le finalità e il programma dell’iniziativa, che vanta oltre 140 espositori selezionati tra artigianato artistico, design e prodotti food legati al territorio.

Gli organizzatori si sono anche soffermati sul tema e sulle novità che caratterizzano l’edizione: se il primo riguarda la scelta – che è quella di prendersi cura del verde, di optare per una vita incentrata sul proprio benessere e su quello dell’ambiente naturale – le novità che verranno presentate riguardano le dieci nuove varietà di rose ottenute dai più grandi ibridatori europei – tra cui Kordes, Meilland, Tantau, Delbard e Minier – che presenteranno in anteprima per l’Italia nuove varietà di rose e ortensie, sempre più resistenti alle temperature e ai parassiti.

Temi su cui si è soffermata anche Helga Brichet, madrina dell’evento e former president dell’Associazione Mondiale delle Società delle Rose che, ripercorrendo la storia di questi magnifici fiori di bosco, ha fatto da apripista agli alunni del Liceo scientifico Galileo Galilei di Perugia, i quali si sono avvicendati nella presentazione in anteprima dello studio su biologia, genetica e architettura delle rose che verrà presentato diffusamente nella prima giornata della manifestazione.

Un programma ricco di incontri e innovazione

RosaFidelia 2026 si distingue infatti per un approccio interdisciplinare che unisce scienza e arte, in un ricco programma che unisce conferenze a laboratori ed esperienze per grandi e piccoli: dalla pittura en plein air alla cura delle api, dalle tecniche di coltivazione dell’orto sul balcone alle sessioni di benessere naturale come il Qi Gong e la meditazione con campane tibetane. Non mancheranno concorsi dedicati alla fotografia, alla letteratura e alla rosa più bella dell’anno. Qui il programma completo.

Il tema 2026: “La Scelta”

L’edizione di quest’anno ruota attorno al tema della scelta, intesa come l’atto rivoluzionario di optare per la natura e la bellezza per sottrarsi alla frenesia del sistema attuale. Attraverso incontri e dibattiti, RosaFidelia invita a riflettere sul confine tra ciò che possediamo e ciò che siamo, proponendo il giardinaggio non solo come hobby, ma come direzione consapevole per il futuro.

Informazioni Tecniche

● Date: 15-16-17 maggio 2026

● Orari: 9.00 – 21.00 (espositori fino alle 19.00)

● Luogo: Villa Fidelia, Via Villa Fidelia Costanzi, Spello (PG)

● Ingresso: Gratuito (registrazione consigliata sul sito ufficiale)

● Organizzazione: In piena aria APS