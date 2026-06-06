Rocca Beach, inaugurata la settima edizione: sport e promozione della città ai piedi della Rocca

È stata inaugurata ufficialmente nella serata di venerdì 5 giugno la settima edizione del Rocca Beach, il torneo di beach volley organizzato dal Volley Umbertide e patrocinato e sostenuto dal Comune di Umbertide, nella suggestiva cornice ai piedi della Rocca medievale. La manifestazione animerà il cuore della città fino al prossimo 21 giugno.

Un appuntamento ormai consolidato e atteso che, grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e Volley Umbertide, è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un importante punto di riferimento per il territorio, capace di coniugare sport, aggregazione, valorizzazione del centro storico e promozione dell’immagine di Umbertide.

L’evento è reso possibile dal grande lavoro organizzativo di Uisp Volley, con il coinvolgimento di dirigenti, genitori, sportivi e volontari, e può contare anche sulla collaborazione dei commercianti locali, contribuendo ad accogliere atleti provenienti da tutta l’Umbria e a far conoscere sempre di più la città e le sue eccellenze.

All’inaugurazione era presente l’Assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, che ha portato i saluti del Sindaco Luca Carizia e dell’Amministrazione Comunale, ringraziando la Presidente del Volley Umbertide Sabrina Baldinelli, la dirigenza, lo staff tecnico, i genitori, i tifosi e tutti gli appassionati, il cui sostegno rappresenta una componente fondamentale per la riuscita della manifestazione e per l’intera stagione sportiva.

“Il Rocca Beach è un evento di grande valore per Umbertide – ha dichiarato l’Assessore Cavedon –. In un luogo unico come quello della Rocca riesce ad animare la città, richiamando per oltre due settimane tantissime persone accomunate dalla passione per lo sport e dalla voglia di stare insieme. Come Comune siamo orgogliosi di sostenerlo e auguriamo il meglio a tutti gli atleti partecipanti”.

Soddisfazione anche nelle parole della Presidente del Volley Umbertide Sabrina Baldinelli: “Il Rocca Beach è molto più di un torneo: è una grande festa dello sport che coinvolge giovani, famiglie e appassionati. Dietro a questo evento c’è un enorme lavoro di squadra e per questo desidero ringraziare staff, volontari, sponsor, tutti i partecipanti e l’Amministrazione comunale, che ci ha sostenuto con disponibilità e convinzione. Il nostro obiettivo è promuovere lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita, e questo torneo rappresenta perfettamente questi valori. Invitiamo tutta la cittadinanza a vivere e condividere con noi queste serate estive all’insegna dello sport, del rispetto e del divertimento”.

Con il via ufficiale alla manifestazione, Umbertide si prepara dunque a vivere oltre due settimane di gare, entusiasmo e partecipazione, confermando il Rocca Beach come uno degli appuntamenti sportivi più significativi e suggestivi dell’estate cittadina.