Rinnovato per il 47° anno il gemellaggio tra Gualdo Tadino ed Audun Le Tiche

Nel giorno della Festa nazionale francese si fortifica e rinnova lo storico gemellaggio tra le città di Gualdo Tadino ed Audun Le Tiche arrivato al suo 47° anno.

Dal 12 al 15 Luglio una delegazione guidata dal Sindaco, Massimiliano Presciutti e composta dall’Assessore alla cultura, Gabriele Bazzucchi, dai Consiglieri Comunali, Adriana Bartoccioni e Simonetta Parlanti, è in visita in terra francese per incontrare il sindaco di Audun Le Tiche, Bouzid Djebar (eletto lo scorso marzo) e i rappresentanti delle altre città gemellate con la cittadina francese, ossia Duszniki Zròj (Polonia), Birkenfeld (Germania) e Loudun (Francia).

Il duraturo patto di gemellaggio attivo tra Gualdo Tadino e Audun Le Tiche è stato rinnovato per il 47° anno nella giornata di Martedi 14 Luglio, Giorno della Festa Nazionale Francese.

È dal 1979 che il legame tra le due realtà ha preso il via, basato soprattutto sulla forte presenza di una comunità italiana, umbra e gualdese in particolare, in quella zona di Francia (Mosella) al confine con il Lussemburgo, dove erano presenti molte miniere.

“Ringraziamo il sindaco Bouzid Djebar e gli amici di Audun Le Tiche – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – per la splendida accoglienza riservataci in questi giorni, e per aver rinnovato per il 47° anno quello che è il patto di amicizia più longevo per la nostra città.

Questi giorni in terra francese sono stati importanti per conoscerci, vista la fresca elezione del sindaco Djarbar lo scorso marzo, e per parlare di nuovi progetti e collaborazioni future tra le nostre comunità.

Gualdo Tadino ed Audun Le Tiche sono infatti da sempre molto legate tra loro da questo bel rapporto di amicizia, che ci contraddistingue da tanto tempo, e sono certo che proseguirà in modo proficuo anche nel prossimo futuro”.

La visita sarà ricambiata dalla cittadina francese il prossimo settembre, quando una delegazione di Audun-le-Tiche sarà presente a Gualdo Tadino in occasione de i Giochi de le Porte.