Rilascio carte d’identità elettroniche, il 13 giugno nuova apertura straordinaria dell’Ufficio Servizi Demografici

Il Sindaco: “Il Comune viene incontro a esigenze dei cittadini, ringrazio uffici e personale coinvolti”

Dopo l’open day del 16 e del 23 maggio scorsi, sabato 13 giugno 2026 ci sarà una nuova apertura straordinaria dell’ufficio Servizi demografici del Comune di Assisi per il rilascio senza appuntamento e prenotazione delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE), in sostituzione di quelle cartacee. Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 8.30, presso gli sportelli ubicati nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli.

Potranno accedere esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Assisi, in possesso della carta d’identità cartacea, che alla data del 13 giugno non abbiano ancora fissato un appuntamento per il rilascio di quella elettronica. Potranno usufruire del servizio anche quanti risultano privi di altri documenti d’identità, come passaporto o patente di guida. Per chi dispone di quest’ultimi, l’invito resta quello di accedere al rilascio della CIE tramite appuntamento online, lasciando spazio durante l’open day a quanti dispongono soltanto della carta d’identità cartacea come unico documento d’identità.

L’accesso verrà regolato mediante la distribuzione di apposti ticket eliminacode, da parte di addetti all’accoglienza. Potranno essere emesse fino a 70 carte d’identità elettroniche e saranno pertanto distribuiti soltanto 70 numeri di accesso.

“Le prime due aperture straordinarie – sottolinea Valter Stoppini, sindaco di Assisi – hanno consentito il rilascio di oltre 140 nuove carte d’identità elettroniche e permesso di venire incontro alle esigenze dei cittadini, accorciando i tempi di attesa. Questa terza giornata permetterà un ulteriore passo in avanti. Ogni open day ha coinvolto una squadra di dieci persone, composta da cinque dipendenti dell’ufficio Servizi demografici, un agente della Polizia locale, un addetto all’accoglienza e tre informatici che si sono alternati nell’arco della mattinata e che garantiranno anche l’apertura del 13 giugno. Ringrazio gli uffici comunali e il personale coinvolti per la disponibilità, l’impegno e la professionalità dimostrati”.

Si ricorda ai cittadini interessati all’open day del 13 giugno che, per il rilascio della carta d’identità elettronica, dovranno essere muniti di una fototessera recente (massimo di sei mesi), della vecchia carta d’identità cartacea o, se smarrita, della denuncia di smarrimento della stessa e di altro documento d’identità equipollente (ad esempio la patente di guida), di 22,00 per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica o di 27,00 euro per eventuale duplicato (da pagare in contanti o con bancomat). Nel caso in cui la carta d’identità elettronica sia per figli minori, gli stessi dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori muniti di documento d’identità in corso di validità.