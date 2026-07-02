Riaprono i centri estivi a Città della Domenica dal 6 luglio al 14 agosto

Una dimensione a forte valenza ludico-educativa in un contesto naturale – Per bambini e ragazzi dai 4 a 14 anni, in collaborazione con cooperativa sociale Borgorete

Città della Domenica, a Perugia, è nel pieno delle attività e in molti scelgono di trascorrere le giornate immersi nel verde del parco naturalistico e di divertimenti inaugurato nel 1963 a Perugia da Mario Spagnoli, figlio della celebre imprenditrice Luisa (Sargentini) Spagnoli. Un luogo perfetto per le famiglie e per i bambini in particolare, che possono divertirsi stando a contatto con la natura e anche per questo si è rinnovata la collaborazione con la cooperativa sociale Borgorete, che dal 1996 organizza nel parco i centri estivi per bambini e ragazzi dai 4 a 14 anni, quest’anno dal 6 luglio al 14 agosto. Prende il nome di ‘Le stagioni del Bosco’ il programma di attività che vuole regalare un’esperienza conoscitiva a partire dall’osservazione dello spazio naturale fino ad attività varie con percorsi diversificati ed esperienze collegate alle quattro stagioni. Spazio, dunque, all’ascolto di brani musicali ma anche alla ricerca di musica prodotta dall’ambiente naturale del bosco, oltre ad attività di tipo manuale e sensoriale. Il progetto si articola in 4 settimane, all’inizio di ognuna delle quali verrà presentata una storia o albo illustrato, con l’ausilio di un personaggio mediatore affiancato da alcuni folletti. Con i gruppi dei medi e dei grandi, poi, si affronterà il tema ‘Settimane per il Pianeta: attenzione ecologica’, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ecologiche attraverso attività e giochi che li vedranno protagonisti attivi; ci sono, poi, la Sfida a squadre sulla corretta gestione della differenziata; Trash art: creazione di sculture con materiali di recupero; Mercatino del Baratto: scambio di giochi, libri o altri oggetti non più in uso; Detective dell’etichettatura dei prodotti: cosa scopriremo? Km zero e stagionalità; Masterchef bio: gara di merende sane e non convenzionali e poi ancora percorsi di orienteering, caccia al tesoro, arricchimento ambientale per aumentare il benessere degli animali ospiti del Parco, feste e giochi d’acqua. Queste attività saranno intervallate da visite nelle aree del Parco di Città della Domenica (kart, canottini, il labirinto, rettilario, ponte matto e area delle Fiabe)

“Le proposte di gioco – spiegano dalla cooperativa – hanno come elemento cardine l’attività di esplorazione e scoperta degli ambienti naturali del parco e si adattano ad ogni fascia d’età per stimolare fantasia, conoscenza e partecipazione. Si cerca di far assumere al gioco una valenza di informazione e sensibilizzazione, di consapevolezza e verifica, con l’intento di far passare messaggi educativi essenziali, quali pace, solidarietà, rispetto per sé e per gli altri, consumo responsabile e tutela dell’ambiente. Anche quest’anno proporremo un percorso laboratoriale in collaborazione con l’Associazione ‘Ponte solidale’. Educazione e formazione ambientale. La Natura sarà quindi attore principale delle attività del centro estivo e verrà esplorata e ‘giocata’ attraverso percorsi di orienteering, giochi liberi e strutturati, e attività a tema”.

Per informazioni e iscrizioni: www.borgorete.it.