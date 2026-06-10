Approvati i criteri per ampliare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia nei prossimi due anni

La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli, ha approvato i criteri per l’attuazione dell’intervento che consentirà di ampliare l’offerta di posti nei nidi e micronidi comunali, più di 500 posti, rivolti alle bambine e ai bambini fino a tre anni di età per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028.

L’intervento è finanziato con 6 milioni di euro del Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+) 2021-2027, Asse Occupazione, e sarà realizzato in collaborazione con i Comuni attraverso specifici accordi. L’obiettivo è aumentare la disponibilità di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, rafforzando una rete che svolge un ruolo essenziale per le famiglie e per lo sviluppo delle comunità locali.

Con il provvedimento la Regione ha approvato i criteri di attuazione della misura e lo schema di accordo che disciplinerà la collaborazione con le amministrazioni comunali interessate. Le risorse consentiranno di sostenere l’attivazione di nuovi posti nei nidi e micronidi del territorio regionale nei prossimi due anni educativi.

Per l’assessore Barcaioli “se vogliamo contrastare il calo delle nascite dobbiamo creare condizioni che aiutino le famiglie nelle scelte di vita quotidiana. I servizi educativi per la prima infanzia sono uno degli strumenti più importanti che abbiamo a disposizione perché consentono ai genitori di conciliare meglio gli impegni lavorativi con quelli familiari e garantiscono alle bambine e ai bambini opportunità educative di qualità fin dai primi anni di vita. Con questo investimento rafforziamo la rete dei nidi umbri e sosteniamo chi sceglie di costruire il proprio futuro nella nostra regione, contribuendo anche a rendere più semplice la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e a favorire una reale parità di opportunità”.