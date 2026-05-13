Regione e Sviluppumbria accompagnano le imprese umbre nel business della cooperazione internazionale

Nove realtà si sono aggiudicate l’avviso pubblico per partecipare a Codeway Expo di Roma – Fino a venerdì 15 maggio presenti due stand per imprese profit e organizzazioni no profit

Ci sono le imprese che sviluppano tecnologie e soluzioni per l’innovazione e la meccanizzazione in agricoltura, il cluster delle aziende che realizzano componentistica per il settore aerospaziale, ma anche società che si occupano di formazione e digitale o specializzate nell’economia circolare o nell’edilizia. Tutte realtà umbre che hanno partecipato e si sono aggiudicate l’avviso pubblico voluto e finanziato, per il secondo anno consecutivo dalla Regione Umbria e gestito da Sviluppumbria per prendere parte a Codeway Expo – Business for cooperation, la manifestazione internazionale dedicata al ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo, che ha preso il via mercoledì 13 maggio alla Fiera di Roma, per concludersi venerdì 15 maggio. Nove tra imprese, start up, cluster e associazioni che in questi giorni hanno la possibilità di farsi conoscere, allacciare nuovi rapporti e stringere collaborazioni e contratti in ambito internazionale grazie agli spazi messi a disposizione nel grande stand allestito dalla stessa Sviluppumbria al centro del padiglione della manifestazione, accanto a quello istituzionale della Regione Umbria. Due spazi distinti e complementari che offrono sia alle realtà profit che agli enti pubblici umbri e alle organizzazioni no profit un accesso privilegiato alle opportunità legate alla realizzazione di progetti di cooperazione, con particolare attenzione ai sistemi di fornitura delle Nazioni Unite e alle iniziative intraprese nell’ambito del Piano Mattei.

Le realtà che hanno ottenuto una postazione all’interno dello spazio espositivo regionale allestito da Sviluppumbria sono Teamdev, Umbria digital innovation hub, Aidealab, Spapperi, La Scuola 2.0, Nardi, PR Training, AI Robotics e Umbria Aerospace Cluster. La collettiva delle imprese umbre è realizzata nell’ambito del progetto regionale Scoperta Imprenditoriale, finanziato dal Pr Fesr 2021-2027, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network.

“Internazionalizzarci nelle aree fragili di questo mondo – ha affermato l’amministratore unico di Sviluppumbria, Luca Ferrucci – non è solo una scelta etica ma di opportunità economico sociale. Ma le imprese non possono andarci da sole, hanno bisogno del supporto delle istituzioni pubbliche e, soprattutto, delle organizzazioni no profit che in certi contesti operano da decenni. E in Umbria ci sono tante organizzazioni di questo tipo, che sono le nostre migliori ambasciatrici nel mondo. Per andare, ad esempio, in alcune aree dell’Africa subsahariana è necessario avere una reputazione, una legittimazione e una fiducia che consenta di stringere rapporti con le comunità locali. È questo è possibile solo con le organizzazioni no profit. Se vogliamo portare le nostre imprese dobbiamo rafforzare questo triangolo virtuoso tra imprese private, istituzioni e organizzazioni no profit”.

Ma la partecipazione dell’Umbria a Codeway Expo, promossa dall’assessore regionale alla cooperazione internazionale, Fabio Barcaioli, non si limita allo spazio espositivo, ma prevede anche incontri B2B (Business-to-Business), dibattiti e approfondimenti che si svolgono nello spazio convegnistico all’interno della fiera. La prima iniziativa si è tenuta nel giorno inaugurale della manifestazionre ed è stato incentrato sul tema dell’nternazionalizzazione e del rapporto tra imprese, istituzioni pubbliche e organizzazioni no profit. Il dibattito è stato introdotto dall’amministratore unico di Sviluppumbria, Luca Ferrucci, e si è focalizzato sulle esperienze maturate sul campo nei settori delle tecnologie geospaziali e della meccanica agricola. A portare le loro testimonianze sono stati Irene Provvidenza (Team Dev) Andrea Bernicchi (Spapperi) Arien Shafiei (Nardi) e Luciano Della Vecchia (Rete per la cooperazione allo sviluppo Umbria).