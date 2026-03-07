Referendum sulla giustizia, grande partecipazione al banchetto di Fratelli d’Italia a Perugia

Grande partecipazione e interesse da parte dei cittadini questa mattina al banchetto informativo organizzato dal Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Città di Perugia al mercato di Pian di Massiano, dedicato al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.

All’iniziativa erano presenti il Sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria Emanuele Prisco, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Marco Squarta, il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Perugia Alessandro Moio, le consigliere comunali Margherita Scoccia e Clara Pastorelli, insieme a numerosi militanti e a una massiccia presenza di Gioventù Nazionale.

Durante la mattinata molti cittadini si sono fermati al banchetto per informarsi sui contenuti della riforma e sulle ragioni del Sì, dando vita a un confronto sincero e partecipato.

“È stata una mattinata molto positiva – dichiara il Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Perugia Filippo Vitali – con tantissime persone che si sono fermate al nostro banchetto, famiglie, giovani e cittadini interessati ad approfondire i contenuti della riforma. Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta di essere una forza politica di popolo che ama stare in mezzo alla gente, che ascolta e che si confronta apertamente nelle piazze”.

“Abbiamo percepito molto entusiasmo, partecipazione e una forte presenza anche da parte dei ragazzi di Gioventù Nazionale – prosegue Vitali – segno di una comunità politica viva e radicata. È stata una mattinata di militanza e di politica vera, con diverse generazioni unite nel sostenere le ragioni del Sì al referendum”.

“Fratelli d’Italia – conclude Vitali – si conferma il punto di riferimento per la coalizione e per tanti cittadini che chiedono riforme serie. Il clima che abbiamo respirato oggi, con file ai banchetti e tanti momenti di confronto, dimostra che anche a Perugia c’è un grande interesse per il referendum”.