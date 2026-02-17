Referendum, Pier Luigi Bersani a Ellera di Corciano per la campagna per il No

Giovedì 19 febbraio alle 17.30 alla sala auditorium dell’hotel Quattrotorri, in via Corcianese 260

Nell’ambito della campagna per il No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, a illustrare i motivi per opporsi alla riforma sulla giustizia interverrà in Umbria Pier Luigi Bersani. L’ex ministro ed esponente del centro sinistra sarà a Ellera di Corciano giovedì 19 febbraio, alle 17.30, alla sala auditorium dell’hotel Quattrotorri, in via Corcianese 260. L’evento pubblico è organizzato dal Comitato provinciale di Perugia Società civile per il No e, insieme a Bersani, vi interverranno il coordinatore del comitato Mauro Volpi, la portavoce Alessandra Lecce e Carlo Fiorio del coordinamento del Comitato regionale Giusto dire No.