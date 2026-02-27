Referendum, l’avvocato Alessio Pressi nominato coordinatore del Comitato per il No di Terni

57
 
   

Riunitosi nella giornata di giovedì 26 febbraio, il Comitato provinciale di Terni per il No al prossimo referendum di modifica costituzionale in tema di Giustizia ha individuato il suo coordinatore e portavoce nella figura dell’avvocato ternano Alessio Pressi. Pressi gestirà e coordinerà le attività del comitato nel territorio e delle tante realtà sociali e politiche che lo compongono. Durante l’incontro sono state infatti già definite e calendarizzate numerose iniziative in tutto il territorio provinciale, fino alla data del voto, il 22 e 23 marzo.

“Nei numerosi volantinaggi e nella tante iniziative che abbiamo già svolto nel capoluogo e in tutta la provincia – fanno sapere dal comitato ternano – stiamo riscontrando sempre più interesse e partecipazione rispetto a questo appuntamento referendario. Tra i cittadini sta aumentando la consapevolezza e la preoccupazione rispetto a ciò che la riforma della Giustizia potrebbe comportare, soprattutto in termini di tenuta democratica delle istituzioni. Riforma che, tra l’altro, le persone percepiscono che non apporterebbe nessun efficientamento o velocizzazione del sistema Giustizia”.

Queste le prossime iniziative pubbliche già programmate dal comitato: sabato 28 febbraio alle 16 al Teatro del Monastero di Calvi dell’Umbria; giovedì 5 marzo alle 18 al centro sociale Gabelletta di Terrni, con anche cena di sottoscrizione; venerdì 6 marzo alle 17 al centro Polis Cospea di Terni e alle 17.30 al Centro multimediale di piazzale Bosco; sabato 7 marzo alle 17 a Lo Scalo Comunity Hub di Orvieto e, di nuovo nel capoluogo, gazebo, volantinaggi e altre iniziative.

         

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE