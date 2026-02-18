Referendum Giustizia, tutto esaurito a Perugia per il ministro Carlo Nordio

L’iniziativa dedicata alle ragioni del Sì ha visto protagonista il ministro della Giustizia insieme al presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre

Grande partecipazione e tutto esaurito al Teatro del Pavone di Perugia per l’iniziativa dedicata alle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia, che ha visto protagonista il ministro della Giustizia Carlo Nordio insieme al presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre.

“Mi auguro che il dibattito su questo referendum venga mantenuto in termini pacati e razionali, esclusivamente nel suo ambito naturale, cioè quello di una riforma costituzionale – ha dichiarato il ministro Nordio a margine dell’evento –. La separazione delle carriere non è una battaglia contro qualcuno, ma una riforma di sistema. Con la divisione tra pubblici ministeri e giudici, anche la giustizia sarà più efficiente”.

Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la credibilità del sistema giudiziario attraverso regole più chiare e tempi certi, ribadendo che una giustizia più efficace rappresenta una condizione fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la competitività della Nazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sottosegretario all’Interno e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria, Emanuele Prisco:

“La grande risposta di Perugia e dell’Umbria conferma l’interesse concreto dei cittadini per la riforma. Una partecipazione così numerosa dimostra che il tema della giustizia tocca la vita quotidiana delle persone: una giustizia più efficiente e libera da condizionamenti ideologici significa più sicurezza, più fiducia nelle istituzioni e maggiore attrattività per il nostro sistema economico”.

L’iniziativa di Perugia si è così confermata un momento di confronto pubblico di alto profilo istituzionale, con un riscontro che testimonia l’attenzione del territorio umbro verso una riforma considerata strategica per il futuro della Nazione.