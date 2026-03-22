Referendum giustizia, l’Umbria alle urne: orari e app digitale nel Perugino

Urne aperte per il quesito costituzionale: 658mila umbri al voto. Nel perugino debutta il monitoraggio digitale in sette sezioni pilota
Aggiornamento affluenza: alle ore 23 di domenica 22 marzo hanno votato il 50,11% degli aventi diritto: nella provincia di Perugia il 50,42%, mentre in quella di Terni il 49,21%.
Aggiornamento affluenza: alle ore 19 di domenica 22 marzo in Umbria hanno votato il 42,13% degli aventi diritto: nella provincia di Perugia il 42,33%, mentre in quella di Terni il 41,54%.
Urne aperte in tutta l’Umbria per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Sono 658.038 gli elettori umbri chiamati a esprimersi per il “Sì” o per il “No” sul testo di legge riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare.
Per quanto riguarda i tempi della consultazione, i cittadini hanno ancora diverse ore a disposizione per recarsi alle urne: si vota oggi, domenica 22 marzo, fino alle ore 23:00. I seggi riapriranno poi domani, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, momento in cui inizieranno ufficialmente le operazioni di scrutinio.
Secondo i primi dati ufficiali, l’affluenza in Umbria rilevata alle ore 12:00 di oggi si è attestata al 14,37%, dato leggermente inferiore alla media nazionale (14,9%). In totale sono 997 le sezioni elettorali attive in tutta la regione.
Si ricorda che, trattandosi di un referendum costituzionale (ex art. 138), non è previsto il raggiungimento di alcun quorum: l’esito della consultazione sarà valido indipendentemente dal numero finale dei votanti.
Martina Braganti