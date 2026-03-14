Referendum giustizia, grande partecipazione al gazebo di Fratelli d’Italia a Pian di Massiano

Grande partecipazione e clima di entusiasmo questa mattina al mercato di Pian di Massiano, dove Fratelli d’Italia Città di Perugia ha organizzato un gazebo informativo dedicato alle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

All’iniziativa hanno preso parte il Sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria Emanuele Prisco, l’europarlamentare Marco Squarta, il Coordinatore comunale Filippo Vitali, insieme ai consiglieri comunali Nicola Volpi e Margherita Scoccia, oltre a numerosi militanti, simpatizzanti e cittadini che si sono fermati al gazebo per confrontarsi sui contenuti della riforma.

Una mattinata di presenza politica, militanza e confronto diretto con i cittadini, che ha confermato l’interesse per una riforma ritenuta fondamentale per rendere la giustizia più efficiente, veloce ed equilibrata.

“Voglio ringraziare tutti i componenti del coordinamento comunale per l’ottima organizzazione dell’iniziativa e tutti gli iscritti e simpatizzanti che hanno partecipato con grande entusiasmo – dichiara il Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Città di Perugia Filippo Vitali – Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta di essere una comunità politica viva, che sta tra la gente e che crede nel confronto diretto con i cittadini”.

“Il clima che abbiamo respirato questa mattina a Pian di Massiano – prosegue Vitali – con tante persone che si sono fermate al nostro gazebo per informarsi e discutere, dimostra che c’è grande attenzione verso questa riforma. Crediamo fortemente che la politica debba tornare a parlare con tutti i cittadini e spiegare con chiarezza le ragioni delle scelte che riguardano il futuro della Nazione”.

“Fratelli d’Italia – conclude Vitali – è oggi il punto di riferimento per chiunque chieda alla politica delle riforme coraggiose e uno Stato più efficiente. Anche su questo referendum vogliamo contribuire a un confronto serio, spiegando perché riteniamo che il Sì rappresenti un passo avanti per la giustizia italiana”.