Prosegue la campagna di Fratelli d’Italia Città di Perugia per spiegare ai cittadini le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

Dopo l’importante iniziativa nazionale e l’incoraggiamento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Milano, il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Perugia continua la sua campagna con un gazebo informativo che si terrà sabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 13 al mercato di Pian di Massiano.

All’iniziativa sarà presente anche il Sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria Emanuele Prisco, insieme all’europarlamentare Marco Squarta, ai consiglieri comunali, ai militanti e agli amministratori del partito.

L’obiettivo del gazebo sarà quello di incontrare i cittadini, confrontarsi direttamente con loro e illustrare i contenuti della riforma, spiegando perché Fratelli d’Italia sostiene con convinzione le ragioni del Sì per una giustizia più efficiente, veloce ed equilibrata.