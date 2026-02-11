Quinta edizione per il Premio “Deruta il valore delle donne”

Promosso dal Comune, prevede la presentazione delle candidature entro il 20 febbraio

La consegna, con cerimonia pubblica, l’8 marzo in occasione della Giornata Internazionale

Pubblicato nei giorni scorsi il bando della quinta edizione del premio annuale “Deruta il valore delle donne”, riconoscimento con il quale l’Amministrazione comunale vuole dare valore al ruolo e all’impegno delle donne nate o residenti o che lavorano o che operano nel Comune di Deruta.

Le candidature possono essere presentate da enti, istituzioni, organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, delle professioni e di categoria, fondazioni e associazioni iscritte ad albi regionali, provinciali, comunali, operanti sul territorio della Regione Umbria in campo socio-sanitario, educativo, sociale, ambientale, culturale, ricreativo, sportivo. Non sono ammesse auto candidature né candidature da parte di familiari.

Il premio si prefigge di proporre modelli femminili che possano essere di esempio per le giovani generazioni. Il titolo dell’edizione di questo anno è: “Dall’intuizione al progresso: la creatività femminile come motore dell’innovazione scientifica e tecnologica”. Il tema è stato individuato nell’ambito delle “Scienze”, intese in senso ampio di STEM, vale a dire le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche che svolgono un ruolo cruciale nella società odierna.

Possono essere candidate donne impegnate nelle attività e nella ricerca scientifica e tecnologica o che si siano distinte, anche attraverso la loro creatività, nei settori di attività innovativi, a livello locale oppure in ambiti più ampi (regionale, nazionale), generando risposte nuove ai grandi temi del nostro tempo: dalla transizione digitale alla ricerca scientifica, dalla tecnologia applicata alla salute e all’ambiente fino all’innovazione sociale.

Le candidature dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2026 per posta elettronica agli indirizzi email del Comune di Deruta utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet dell’ente municipale. Le candidature verranno valutate da una commissione appositamente nominata i cui componenti saranno individuati dopo il termine di presentazione delle candidature. La valutazione verrà effettuata sulla base dei curricula vitae e delle relazioni sull’attività svolta dalle candidate nell’ambito indicato per l’anno di riferimento.

Il riconoscimento consisterà in un’opera in ceramica, accompagnata da un omaggio floreale e da una pergamena che illustrerà le motivazioni dell’assegnazione. Il premio verrà consegnato dal Sindaco Michele Toniaccini e dall’assessore alle pari opportunità Maria Cristina Canuti nel corso di una cerimonia pubblica il giorno 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che celebra i traguardi raggiunti dalle donne e richiama l’attenzione sulle discriminazioni e violenze ancora presenti in molte parti del mondo.