Quattrotorri, la nuova rotatoria prende forma: stanziati 2 milioni

La Regione finanzia progettazione e realizzazione dell’opera. Coinvolti i Comuni di Corciano e Perugia

Un passo decisivo verso la realizzazione della nuova rotatoria di Quattrotorri. Nella seduta di ieri (30 luglio) la Regione Umbria ha approvato lo stanziamento delle risorse destinate alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, confermando l’impegno condiviso tra Regione Umbria, Comune di Corciano e Comune di Perugia per la riqualificazione di uno degli snodi viari più importanti del territorio.

L’investimento complessivo ammonta a 2 milioni di euro e sarà ripartito in tre annualità: 320mila euro nel 2027, 620mila euro nel 2028 e 1 milione e 60 mila euro nel 2029.

L’intervento rappresenta il risultato di un percorso di collaborazione istituzionale avviato da tempo tra i tre Enti, consapevoli della strategicità della rotatoria di Quattrotorri, punto di connessione di un asse viario di rilievo regionale e porta di accesso all’area commerciale più estesa tra i comuni di Corciano e Perugia. Un’opera destinata a migliorare la fluidità della circolazione, innalzare i livelli di sicurezza e rispondere alle esigenze di un’area interessata quotidianamente da intensi flussi di traffico.

«L’approvazione di questo stanziamento rappresenta una notizia molto importante per il nostro territorio e conferma il valore del lavoro di squadra tra Istituzioni quando si condividono obiettivi concreti e strategici – commenta il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti – La rotatoria Quattrotorri è un’infrastruttura fondamentale non solo per Corciano e Perugia, ma per l’intero sistema della mobilità regionale, perché insiste su un asse viario di primaria importanza e serve un’area che rappresenta uno dei principali poli commerciali e di servizi dell’Umbria. Desidero ringraziare la Regione Umbria per aver creduto e investito in questo progetto, il Comune di Perugia, in primis la sindaca Vittoria Ferdinandi che in prima persona si è sempre occupata della questione, per la proficua collaborazione e tutti i tecnici dei due Comuni e della Regione che, con competenza, hanno contribuito a costruire un percorso condiviso. Lo stanziamento delle risorse è un risultato significativo che ci consente di guardare con fiducia ai prossimi passaggi e alla concreta realizzazione di un’opera attesa e necessaria».

«A settembre – conclude il primo cittadino – torneremo a confrontarci con la Regione Umbria e con il Comune di Perugia per sottoscrivere un protocollo d’intesa che definirà con chiarezza ruoli, competenze e responsabilità di ciascun Ente nelle diverse fasi dell’intervento, dalla progettazione all’espletamento delle procedure di gara fino alla realizzazione dell’opera. L’obiettivo condiviso è procedere in maniera coordinata e rispettare il cronoprogramma, così da arrivare, entro i 36 mesi previsti, all’approvazione e alla realizzazione di un’infrastruttura strategica per l’intero territorio».

«La rotatoria Quattrotorri rappresenta un intervento strategico per la mobilità di un’area attraversata ogni giorno da migliaia di persone e caratterizzata da una forte presenza di attività economiche e servizi – dichiara la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi – Un’opera attesa, che consentirà di migliorare la sicurezza, rendere più fluida la circolazione e rafforzare il collegamento tra i territori di Perugia e Corciano. Ringrazio la Regione Umbria per lo stanziamento delle risorse, il sindaco Lorenzo Pierotti per il lavoro condiviso e tutti i tecnici coinvolti. La collaborazione tra le istituzioni ci permette oggi di compiere un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura importante per l’intero territorio».