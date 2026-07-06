Provincia di Terni, Bandecchi si astiene dalla firma degli atti

La decisione annunciata dal presidente in via cautelativa
Il Presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, ha diffuso una nuova nota con proprie dichiarazioni relativamente alla vicenda legata alle indagini in corso. Di seguito il testo integrale:
“Alla luce dei fatti giudiziari che mi vedono coinvolto insieme al dirigente della Provincia, e nelle more della definizione delle procedure dei nuovi assetti organizzativi necessari alla tutela dell’immagine della Provincia, in attesa delle prime risultanze delle indagini della Procura della Repubblica, mi asterrò in forma cautelativa dalla firma di ogni provvedimento. Mi auguro che le autorità preposte alle indagini arrivino velocemente a delle conclusioni al fine di chiarire questo sgradevolissimo e infamante episodio”