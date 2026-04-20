Prossima seduta a Palazzo Cesaroni: i temi del Consiglio Regionale

Question time sulla sanità, nodo di Perugia e nomine per Umbria Jazz: tutti gli atti in discussione
L’Aula di Palazzo Cesaroni si riunirà giovedì 23 aprile, alle ore 10.30. I lavori, che prevedono la discussione di interrogazioni a risposta immediata (question time), un disegno di legge, mozioni ed una nomina potranno essere seguiti in diretta su Youtube, mentre il resoconto della seduta verrà pubblicato dall’Ufficio stampa sul sito istituzionale Alumbria.it
Question time (interrogazioni a risposta immediata)
“Chiarezza e impegni concreti sul nodo di Perugia” – interroga il consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc) risponde l’assessore Francesco De Rebotti
“Riqualificazione della stazione della Ferrovia Centrale Umbra di Montecastrilli” – interroga il consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc) risponde l’assessore Francesco De Rebotti
“Chiarimenti in merito alle notizie di chiusura del Centro di riabilitazione funzionale (Cori) di Passignano sul Trasimeno e della struttura ‘Domus Gratiae’ di Terni” – interrogano i consiglieri Eleonora Pace (FdI-prima firmataria), Andrea Romizi (FI) e Donatella Tesei (Lega), risponde la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti
“Grave criticità organizzativa e assistenziale presso l’Azienda ospedaliera di Perugia” – interrogano i consiglieri Eleonora Pace (prima firmataria), Paola Agabiti, Matteo Giambartolomei (FdI), risponde la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti
“Gravi ritardi e criticità nella gestione dei finanziamenti per l’Ottavo centenario della morte di San Francesco e rischio definanziamento degli interventi strutturali” – interroga il consigliere Donatella Tesei (Lega), risponde la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti
“Criticità nell’erogazione della litotrissia nelle strutture pubbliche regionali e conseguente ricorso dei cittadini a prestazioni in regime privato o fuori regione” – interroga il consigliere Laura Pernazza (FI), risponde la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti
Disegno di legge regionale
“Modificazioni alla legge regionale 18/2024 (disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive) – atto di iniziativa della Giunta regionale. Relatore unico Francesco Filipponi (presidente Prima commissione)
Mozioni
“Valorizzazione del Cammino di Sant’Ubaldo e iniziative per il riconoscimento nell’ambito della legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia” – atto di iniziativa del consigliere Cristian Betti (Pd)
“Ferrovia ex FCU ripristino della fermata presso la stazione Fratta Todina-Monte Castello Di Vibio” – atto di iniziativa del consigliere Matteo Giambartolomei (FdI)
“Promozione dello sport integrato nel territorio della regione Umbria” – atto di iniziativa del consigliere Stefano Lisci (Pd)
“Misure urgenti per il contrasto della morosità negli alloggi Ater Umbria, la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’ente e il rafforzamento delle politiche regionali di edilizia residenziale pubblica” – atto di iniziativa del consigliere Enrico Melasecche (Lega)
“Azioni urgenti contro le ipotesi di chiusura e/o il ridimensionamento del Tribunale di Terni e a tutela del principio di prossimità della giustizia” – atto di iniziativa dei consiglieri Francesco Filipponi (primo firmatario) e Maria Grazia Proietti (Pd)
“Istituzione di una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)” – atto di iniziativa dei consiglieri Andrea Romizi (FI-primo firmatario) e Eleonora Pace (FdI)
“Contrasto alla povertà energetica e promozione di strumenti territoriali per una transizione equa” atto di iniziativa dei consiglieri Maria Grazia Proietti (prima firmataria) e Francesco Filipponi (Pd)
Nomina
“Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – designazione di due componenti del Collegio dei revisori dei conti, di cui uno con funzioni di presidente” – relatore unico Francesco Filipponi (presidente Prima commissione)