Il consigliere regionale del Pd chiede un aggiornamento sul percorso per la realizzazione della struttura dedicata all’emergenza pediatrica all’ospedale di Perugia

“Un intervento strategico e non più rimandabile per dare una risposta concreta e qualificata ai bisogni di salute dei più piccoli e delle loro famiglie”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Cristian Betti, annunciando la presentazione di un’interrogazione “incentrata sull’aggiornamento del percorso di attivazione del Pronto Soccorso Pediatrico presso l’Azienda ospedaliera di Perugia”. Un atto che, annuncia Betti, “verrà discusso nella prossima seduta dell’Assemblea Legislativa regionale, convocata per giovedì 25 giugno”.

“L’attivazione di una struttura interamente dedicata e autonoma per l’emergenza pediatrica – spiega Betti – è un’opera fondamentale per l’Umbria, che conta quasi 97 mila minori residenti. Attualmente, all’interno del Pronto Soccorso di Perugia sono attivi dei percorsi dedicati, ma manca ancora una vera e propria area autonoma capace di garantire una presa in carico specialistica in ambienti progettati specificamente per le esigenze cliniche ed emotive dei bambini e dei ragazzi. La stessa Giunta regionale ha inserito il potenziamento dei servizi dedicati all’età pediatrica tra le priorità della propria azione. Ricordo che già nel mese di dicembre avevo presentato una specifica interrogazione sul tema, sottolineando la necessità di accompagnare con massima attenzione il percorso di realizzazione di questa struttura”.

“Attraverso questo nuovo atto ispettivo – prosegue Betti – si interroga formalmente l’Esecutivo regionale per conoscere nel dettaglio quali siano le iniziative finora promosse e i prossimi passaggi previsti per giungere all’effettiva attivazione del Pronto Soccorso Pediatrico, con un’organizzazione e percorsi strutturati appositamente per l’emergenza. È essenziale proseguire con determinazione lungo il percorso avviato. Le famiglie umbre – conclude – attendono da tempo questo presidio di civiltà e sicurezza sanitaria, ed è compito delle istituzioni assicurare risposte tempestive, adeguate e all’altezza dei bisogni di salute dei più piccoli”.