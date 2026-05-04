Progetto “Dopo di Noi”, via alle domande per i contributi alla disabilità grave

Il Comune di Perugia mette a bando oltre 488mila euro per sostenere percorsi di autonomia e protezione per persone prive di supporto familiare

Il Comune di Perugia, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 2, ha pubblicato un avviso pubblico di selezione (https://servizipg2.comune.perugia.it/ProgettoDopoDiNoi/PreHome) per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 112/2016 “Dopo di noi” a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L’avviso è volto a finanziare progetti personalizzati a valere sul fondo “Dopo di noi” e interviene nell’ambito delle misure di assistenza, cura e protezione nell’interesse delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, ma che possono essere prive di sostegno familiare (in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato supporto o, ancora, in vista del venir meno del sostegno familiare).

La dotazione finanziaria di tale misura è di 488.211,27 euro, composta per 291.548,97 euro dal fondo dell’annualità Dopo di Noi 2021 e per 196.662,50 euro dalle risorse integrative stanziate dalla Regione Umbria.

Destinatari – Possono presentare domanda di ammissione le persone in accertata condizione di disabilità in base all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 4 della legge 104/1992 che – alla data di presentazione della stessa – abbiano una età compresa tra i 18 e i 64 anni di età (salvo eccezioni) e siano in possesso dei requisiti specificati all’articolo 4 dell’avviso pubblico.

Modalità di presentazione della domanda – La domanda può essere presentata online, nei tempi di apertura dell’avviso pubblico, dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta legalmente o da un delegato. Alla piattaforma si accede con le credenziali SPID, CIE O CNS.

Durante la compilazione è richiesto di inserire i requisiti e indicare la tipologia di intervento. È obbligatorio allegare la certificazione di disabilità grave e dichiarare l’ISEE sociosanitario del beneficiario. E’ disponibile la guida per la compilazione della domanda.

Termine per la presentazione delle domande – Le domande possono essere presentate dal 5 maggio al 4 giugno esclusivamente online. Per informazioni: 0755773945, il lunedì dalle 10 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 17; email: dopodinoi@comune.perugia.it.

Supporto per la presentazione delle domande: Digipass (solo su appuntamento), 3351200989 (anche WhatsApp). Sedi e orari di apertura degli sportelli Digipass sono consultabili alla pagina https://digipass.regione.umbria.it/perugia.