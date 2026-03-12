Progetto “Deruta Viva” per rilanciare i centri storici

Un progetto e una strategia articolata per sostenere il rilancio e la rivitalizzazione del centro storico di Deruta e delle sue frazioni. E’ quello elaborato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Toniaccini. Elemento centrale della proposta, che verrà messa a terra nelle prossime settimane, sono delle azioni volte a favorire l’incontro tra i proprietari di immobili attualmente inutilizzati e i soggetti interessati all’avio di nuove attività.

Il Comune, su iniziativa dell’assessore al commercio Piero Montagnoli, ha avviato una indagine esplorativa e meramente informativa finalizzata a raccogliere elementi utili per conoscere l’interesse dei proprietari di spazi commerciali vuoti ad affittare gli stessi al fine di consentire all’ente una valutazione complessiva delle potenzialità del progetto “Deruta Viva”.

L’impoverimento del tessuto commerciale dei centri storici non è un problema che riguarda soltanto Deruta, che anzi può far leva sulla tenuta di laboratori e botteghe di artigianato tipico. “Un intervento pubblico deciso – sottolinea il Sindaco Michele Toniaccini – può contribuire prima a frenare il processo e poi ad invertire in modo virtuoso la tendenza”.

“A Deruta – spiega l’assessore Piero Montagnoli – abbiamo inserito nel Documento unico di programmazione dei contributi a fondo perduto per l’apertura di nuova attività, che si sommano alle agevolazioni TARI e del suolo pubblico già esistenti. In aprile uscirà questo nuovo bando che partirà dall’analisi della situazione esistente per individuare le merceologie carenti e quelle più funzionali ai fabbisogni di residenti, visitatori e turisti”.

Tra le ulteriori azioni previste la creazione di percorsi tematici, degli itinerari “dal laboratorio al punto vendita”, un calendario unico di eventi diffusi, l’individuazione di vetrine e spazi condivisi, una comunicazione unitaria caratterizzata dal brand “Deruta Viva” con visibilità anche sui canali ufficiali del Comune.