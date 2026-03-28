Profumi, sorrisi e tradizioni: al Centro Commerciale Collestrada la Pasqua diventa un momento da condividere

Iniziative in programma domenica 29 marzo e dal 2 al 4 aprile

Collestrada (Perugia), 28 marzo 2026 – Al Centro Commerciale Collestrada la Pasqua non è solo una festa: è un tempo da dedicare alle persone, ai sapori di casa, ai giochi che fanno brillare gli occhi dei bambini e alle piccole sorprese che scaldano il cuore. Per questo, il Centro si prepara ad accogliere i visitatori con un programma ricco di emozioni, pensato per far vivere a tutti la gioia di stare insieme.

Domenica 29 marzo (alle ore 17,00) i più piccoli saranno al centro di un pomeriggio speciale: Pasqua Challange, tante sfide pasquali, fatte di giochi, prove di abilità e momenti di pura spensieratezza. Ogni bambino porterà a casa un regalo, ma soprattutto un ricordo felice da condividere. Alla stessa ora, il Centro invita tutti a riscoprire un sapore che profuma di tradizione: la torta di Pasqua umbra, offerta in una degustazione gratuita che celebra uno dei simboli più autentici della nostra terra.

Da giovedì 2 a sabato 4 aprile (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00) la Pasqua diventa ancora più dolce per gli iscritti alla community Collestrada: presentando uno o più scontrini la cui somma sia almeno 30 euro, sarà possibile partecipare a un gioco dedicato alla festa e ricevere in omaggio uova di Pasqua o gadget esclusivi, pensati per regalare un sorriso in più.

La magia continua sabato 4 aprile (dalle ore 16,00) con una degustazione gratuita di cioccolata: un momento di dolcezza che avvolge grandi e piccoli in un’atmosfera calda e accogliente.

Al Centro Commerciale Collestrada, punto di riferimento più importante dell’Umbria, la Pasqua è sinonimo di divertimento, gusto e condivisione. Un invito a vivere insieme giornate speciali, tra tradizioni e sorprese. E per rendere il ricordo ancora più speciale, in questi giorni sarà possibile scattarsi un selfie nel corner super colorato, tra fiori e tonalità vibranti, situato all’interno del Centro.