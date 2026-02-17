Prisco: “Non c’è sicurezza senza giustizia, grazie al Ministro Nordio per aver scelto Perugia”

“Grazie al Ministro Nordio per aver scelto anche Perugia e l’Umbria per raccontare e spiegare la riforma costituzionale della giustizia. La certezza della pena e una giustizia libera da condizionamenti ideologici sono fondamentali per garantire sicurezza ai cittadini e tempi certi alle imprese”. Lo afferma il Sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria, Emanuele Prisco, in vista dell’iniziativa di domani al Teatro del Pavone dedicata alle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia.

“Fratelli d’Italia sostiene con convinzione questa riforma perché crede in uno Stato che risponde, che garantisce tempi certi, diritti tutelati e responsabilità chiare. Una giustizia più efficace significa più sicurezza, più fiducia nelle istituzioni e maggiore attrattività per il sistema economico”.

“Ringrazio il Ministro Nordio e il Presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre – conclude il Sottosegretario Prisco – per aver scelto Perugia come tappa di questo confronto pubblico. Sarà un’occasione importante per spiegare i contenuti della riforma e ribadire che modernizzare la giustizia, rilanciando il ruolo prezioso della magistratura, significa rafforzare la democrazia e la coesione della Nazione”.