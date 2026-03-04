Prevenzione HPV, Palazzo Donini si tinge di lilla

Il colore lilla accende questa sera la facciata di palazzo Donini, che sarà illuminata in occasione della Giornata mondiale per la lotta ai tumori correlati al papilloma virus umano (Hpv).

Il 4 marzo è infatti l’International Hpv Awareness Day, una ricorrenza promossa a livello internazionale per rafforzare informazione e prevenzione rispetto a uno dei virus più diffusi al mondo, responsabile di diverse patologie e di numerosi tumori correlati, tra cui il tumore della cervice uterina, oltre ad altre forme oncologiche che possono colpire sia le donne sia gli uomini.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sull’importanza della vaccinazione e degli screening, strumenti riconosciuti dalla comunità scientifica come fondamentali per ridurre in modo significativo l’incidenza delle malattie correlate al papilloma virus.

Illuminiamo la sede della Giunta regionale di palazzo Donini

– afferma la presidente della Regione Stefania Proietti –

per accendere l’attenzione su un impegno che è quotidiano: rafforzare la prevenzione e l’accesso agli strumenti che riducono il rischio dei tumori Hpv-correlati. Vaccinazione e screening rappresentano oggi le strategie più efficaci per proteggere la salute delle persone e per un sistema sanitario sempre più orientato alla prevenzione. La giornata mondiale dedicata all’Hpv è anche un’occasione per ricordare quanto sia importante una corretta informazione e l’adesione ai programmi di prevenzione offerti dal servizio sanitario regionale. Investire sulla prevenzione significa tutelare la salute delle nuove generazioni e rafforzare la capacità del nostro sistema sanitario di intervenire prima che la malattia si manifesti

La Giornata è inoltre collegata agli obiettivi di sanità pubblica indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ha fissato per il 2030 traguardi globali ambiziosi di copertura vaccinale e di potenziamento delle azioni di prevenzione, con l’obiettivo di eliminare il tumore della cervice uterina e ridurre in modo significativo l’impatto delle altre patologie Hpv-correlate. In questo contesto, un gesto simbolico da parte della Regione Umbria assume un valore istituzionale rilevante, rafforzando l’impegno verso una prevenzione equa e accessibile.