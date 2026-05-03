Presentazione del libro collettivo curato da M. Firmani “Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero”

Novanta voci della cultura contemporanea, dalla fisica all’arte, dalla filosofia all’economia, dall’architettura alla spiritualità per ripensare il concetto di libertà

Palazzo Gallenga (Aula Magna)

Il 6 maggio alle ore 11:00

Perugia, 3 maggio 2026 – “Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero”. È questo il cuore dell’incontro in programma il 6 maggio 2026 alle ore 11:00 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia, dedicato alla presentazione del volume collettivo curato da Mariantonietta Firmani, che riunisce novanta voci della cultura contemporanea per ripensare il concetto di libertà attraverso discipline diverse, dalla fisica all’arte, dalla filosofia all’economia, dall’architettura alla spiritualità.

In un tempo segnato dalla corsa verso ipertecnologie e propagande belliche, l’iniziativa propone una riflessione critica sulle possibili alternative per un’economia capace di promuovere l’umanità e i territori, aprendo un dialogo tra saperi e pratiche. L’incontro, realizzato dall’Università per Stranieri di Perugia e curato dal prof. Luigi Mundula, vedrà l’introduzione della curatrice Mariantonietta Firmani e sarà moderato da Antonello Lamanna.

La tavola rotonda riunirà figure di primo piano del panorama accademico e culturale: il filosofo Antonio Allegra, la manager Federica Caria, il territorialista Luigi Mundula, l’archeologa Marcella Frangipane e l’economista Marcello Signorelli, in un confronto interdisciplinare che attraversa economia, filosofia, territorio e impresa. Alle ore 12:30 il dibattito si aprirà al pubblico, ampliando ulteriormente la riflessione collettiva.

“Liberi tutti” si presenta come un laboratorio di pensiero contemporaneo, un’opera che non offre risposte definitive ma costruisce una costellazione di sguardi sulla libertà come dimensione concreta e complessa della vita, tra individuo e società, conoscenza e responsabilità. Il volume, con contributi tra gli altri di Carlo Rovelli, Achille Bonito Oliva e José Tolentino de Mendonça, invita a moltiplicare i punti di vista e a interrogarsi sul presente, proponendo la libertà come pratica quotidiana e condivisa.

L’evento si svolgerà presso l’Università per Stranieri di Perugia, in Piazza Fortebraccio 4, e sarà fruibile anche in diretta streaming. È possibile prenotare la partecipazione sia in presenza sia online. Per info e prenotazioni scrivere a luigi.mundula@unistrapg.it; m.firmani@parallelo42.it.