Presentato il ‘Giro dell’Umbria’, evento promosso dal Vespa Club Perugia

Due giorni lungo la perimetrale della regione per promuovere le bellezze culturali e paesaggistiche, con l’obiettivo di inviare messaggi di solidarietà sociale. Un percorso di oltre 600 chilometri, con tappe dedicate all’accoglienza dei vespisti

Il Vespa Club Perugia è pronto a dare vita ad una nuova iniziativa, piuttosto originale nel suo genere. Dopo il successo raccolto in occasione di Vespa in Mostra dello scorso gennaio, l’associazione perugina ha ideato per i prossimi, 8-9 maggio, il ‘Giro dell’Umbria’. Un evento nato dalla volontà di promuovere le bellezze culturali e paesaggistiche della regione, abbinando alcuni temi legati alla solidarietà sociale.

Il percorso si articolerà in circa 600 chilometri lungo la perimetrale dell’Umbria, con pernottamento a Castelluccio di Norcia e alcune tappe dedite all’accoglienza di vespisti che vorranno accompagnare la carovana perugina per dei tratti del lungo itinerario.

L’evento è stato presentato lunedì 27 aprile presso la Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, alla presenza (in collegamento) dell’Assessore allo Sport della Regione Umbria, Simona Meloni, del Presidente di Aci Perugia, Ruggero Campi, del Direttore di Anci Umbria, Silvio Ranieri, della Presidente della Cooperativa Asad Liana Cicchi e della Presidente dell’associazione Sovrapensiero Elena Capucella e della Vice Donatella Binaglia. Nutrita anche la rappresentanza di vespisti, capitanata da Andrea Sonaglia (Presidente Vespa Club Perugia) e da Maria Cristina Tortoioli (Vice Presidente Vespa Club Perugia)

SOLIDARIETA’ SOCIALE – Il Giro dell’Umbria partirà (8 maggio) dal Centro Socio Riabilitativo Educativo “Il Bucaneve” e il 9 maggio farà visita all’ente di assistenza di servizi alla persona (anziani) ‘Armando Baldassini’ di Gualdo Tadino. Due momenti voluti per mostrare vicinanza a persone che vivono delle fragilità. L’iniziativa nasce in collaborazione con la cooperativa sociale Asad, che gestisce entrambe le strutture. Una tappa del giro sarà fatta anche dall’associazione Sovrapensiero, perché l’altro messaggio da inviare è che la Vespa non conosce discriminazioni di genere. Quindi spazio anche alle donne in sella allo scooter più famoso del mondo e non solo nel ruolo di passeggero. Il Vespa Club Perugia, in questo senso, si è già attivato da tempo, affidando la vice presidenza dell’associazione alla giovane Maria Cristina Tortoioli che prenderà parte all’intero evento.

SOSTEGNO ISTITUZIONALE – Il ‘Giro dell’Umbria’ ha trovato la calorosa accoglienza dell’Assessore allo sport e al turismo della Regione Umbria, Simona Meloni, che ha concesso il patrocinio dell’ente. Coinvolta anche Anci Umbria, visto che due tappe del giro saranno dedicate alla scoperta di piccoli comuni: Otricoli e Citerna. Ha confermato la sua vicinanza al Vespa Club Perugia anche Aci Perugia, con l’obiettivo di continuare a diffondere il tema della guida sicura.

PARTNER – Il Giro dell’Umbria ha trovato il sostegno delle aziende Saet Umbria, Autonoleggi Bevilacqua e Umbria Vespa, preziose nella fase di organizzazione e realizzazione dell’evento.

IL PERCORSO – Il Giro dell’Umbria partirà l’8 maggio (ore 9) dalla frazione di Pila e conta di arrivare a Narni per l’ora di pranzo, passando per Marsciano, Monte Castello Vibio, Orvieto e Amelia. Nel primo pomeriggio prevista la sosta ad Otricoli e poi, attraverso Piediluco, Leonessa, Cascia e Norcia, la tappa verso Castelluccio di Norcia (pernottamento presso Villa Tardioli). Il 9 maggio si ripartirà alla volta di Pietralunga (pranzo), passando per Colfiorito, Annifo, Nocera Umbra, Gualdo Tadino (sosta al Baldassini) e Gubbio. Nel pomeriggio visita a Citerna e poi il rientro per Città di Castello, Passo della Cerventosa, Città della Pieve e Lago Trasimeno. Totale 660 chilometri.

SOSTE ACCOGLIENZA – L’8 maggio i vespisti perugini saranno pronti ad accogliere altri appassionati, a Pila (ore 9) a Marsciano zona rotatoria direzione Ammeto (ore 10) e ad Orvieto (ore 11) in prossimità del Duomo. Il giorno seguente gli appuntamenti sono per le 11 a Gualdo Tadino (centro di accoglienza A. Baldassini) e a Città di Castello (ore 15) in Piazza Garibaldi (hub autobus).